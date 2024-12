(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 dicembre 2024 Comunicato stampa

Il Sindaco e il Vicesindaco incontrano Martina Succi vincitrice

del Premio Fotografico Nino Migliori 2024

Il Sindaco Mattia Missiroli e il Vicesindaco Gianni Grandu hanno incontrato

Martina Succi vincitrice del Premio Fotografico Nino Migliori 2024 “Il fascino

della cultura e dell’arte”.

Martina è cervese, ha 24 anni e con la sua opera “Quando l’arte antica arriva ai

giovani”, ritrae un ragazzo nei panni di un salinaro che porta avanti la tradizione

e la cultura di un mestiere scomparso.

Con questa motivazione, la commissione giudicatrice preseduta dal fotografo

Nino Migliori, le ha assegnato il primo posto: “In questa fotografia in bianco e

nero si intrecciano passato e presente come in una danza silenziosa,

immortalata nel riflesso del sale e nell’antica fatica dei gesti. Il giovane, chino

sul vecchio attrezzo, sembra plasmare non solo il sale, ma anche il tempo

stesso, accompagnato dallo sguardo vigile di chi ha percorso quella stessa

strada prima di lui. Le saline si aprono come un teatro di luce e ombra, dove il

bianco e nero scolpisce forme e silenzi, restituendo alla scena una sacralità

antica. In questo gioco di riflessi, il sale diventa poesia materica, modellando

sfumature che raccontano il legame invisibile tra generazioni”.

Il Sindaco e il Vicesindaco hanno espresso a Martina l’apprezzamento

dell’intera città per il risultato conseguito e per tenere alto il nome di Cervia nella

fotografia, augurando un futuro ricco di successi.

Per apporfondimenti:

https://www.huffingtonpost.it/guest/premio-fotografico/2024/11/08/

Cervia, 11 dicembre 2024

http://www.comunecervia.it

http://www.comunecervia.it