COMUNICATO – SOCIAL MEDIA E (DIS)INFORMAZIONE NELLE CAMPAGNE ELETTORALI AL CENTRO DELL’ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA DIGITAL DIPLOMACY SERIES DELL’AMBASCIATA D’ITALIA A WASHINGTON

SOCIAL MEDIA E (DIS)INFORMAZIONE NELLE CAMPAGNE ELETTORALI AL CENTRO DELL’ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA DIGITAL DIPLOMACY SERIES DELL’AMBASCIATA D’ITALIA A WASHINGTON

L’importanza dei social media e del mondo digitale nell’orientare gli orientamenti degli elettori: questo il tema dell’evento organizzato ieri dall’Ambasciata italiana a Washington nell’ambito del ciclo della Digital Diplomacy Series, arrivato a 12 anni di attività.

Aprendo i lavori, l’Ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, ha sottolineato come “il dibattito sul peso crescente dei social media nell’orientare il pubblico è rilevante perché serve per capire come queste piattaforme finiscono per influenzare il modo in cui tutti noi ci informiamo: è un dibattito sul funzionamento e sullo stato di salute delle nostre democrazie, in particolare nel momento cruciale delle elezioni”.

Dopo l’intervento dell’Ambasciatrice, l’evento è proseguito con una presentazione dell’esperto di comunicazione e giornalismo politico Steve Clemons, un veterano del giornalismo politico americano e opinionista di importanti testate americane. È seguito poi un dibattito, animato da Adrienne LaFrance di The Atlantic, con Gianni Riotta, Professore alla Princeton University e Direttore del Data Lab Research Centre alla LUISS, Lia Haberman, Professoressa alla UCLA, autrice di ICYMI ed esperta di marketing digitale, Elise Labott, giornalista e fellow al Council on Foreign Relations, e Aaron Parnas, content creator e influencer (con oltre 1 milione di follower su TikTok) basato a Washington.

A chiusura di un anno particolarmente denso di importanti appuntamenti elettorali a livello globale, e dopo le elezioni americane, l’evento ha stimolato un partecipato dibattito sul ruolo dei social media nelle campagne elettorali. Sono stati affrontati temi come la disinformazione, l’influenza di attori statali e non statali, il digital campaigning e il ruolo degli influencer e dei content creator. La discussione ha anche permesso di approfondire il ruolo delle piattaforme di social media e degli algoritmi nell’influenzare gli elettori, indirizzare le conversazioni sulla rete e le comunità digitali.

La registrazione integrale dell’evento è disponibile sul canale YouTube dell’Ambasciata: https://youtu.be/ws6w6-N4zXY

