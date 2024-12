(ACON) BILANCIO. OK AULA A NADEFR, NO COMPATTO DELLE OPPOSIZIONI

(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2024

(Acon) trieste, 11 dic – Il Consiglio regionale ha approvato con

il no compatto delle Opposizioni (17 voti) e il s? della

Maggioranza (18 voti) la Nota di aggiornamento del documento di

economia e finanzia regionale (Nadefr) 2025. Il documento non ha

convinto gli esponenti della Minoranza che in Aula, anche durante

la discussione generale, da pi? parti hanno evidenziato una

mancanza di “strategia per il futuro e di novit? significative” e

la presenza di dati “frutto di una sorta di copia e incolla

rispetto a quanto gi? presentato in Assestamento estivo”.

La Nota approvata dall’Aula si pone come documento di indirizzo

unitario per la programmazione regionale, per la definizione dei

programmi da realizzare all’interno delle singole missioni e la

quantificazione delle risorse disponibili per il finanziamento

degli stessi.

Tra i dati principali della Nadefr emergono le entrate previste

per il triennio 2025-27 pari a 8 milioni per il 2025, 7 milioni e

858 mila per il 2026 e 7 milioni e 759 mila per il 2027, mentre

il quadro delle spese previste ammonta a 8 milioni circa per il

2025, altrettanti 8 per il 2026 e 7 milioni e 779 mila euro per

il 2027.

Emerge, inoltre, una crescita del Pil per il Friuli Venezia

Giulia dello 0,8% nel 2023, leggermente superiore alla media

nazionale e un livello di occupazione tra i pi? alti di Italia

con un calo del tasso di disoccupazione al 4,4%, uno dei pi?

bassi a livello nazionale; il settore dei servizi e quello delle

costruzioni trainano la domanda al lavoro mentre un arresto

importante si registra nel comparto manifatturierio. Viene,

infine, evidenziato che un elemento cruciale della programmazione

regionale per il 2025 sar? rappresentato dalla strategia di

attrazione degli investimenti esteri e che resta di assoluta

priorit? la necessit? di interventi mirati a contrastare il calo

demografico, migliorando la tenuta sociale ed economica del

territorio.

