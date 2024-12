Protezione e sicurezza dei luoghi di culto: Un Workshop di rilievo internazionale a Roma

(AGENPARL) - Roma, 10 Dicembre 2024

L’11 dicembre 2024, l’Aula Consiliare “Giorgio Fregosi” di Palazzo Valentini a Roma sarà il centro del dibattito sulla protezione dei luoghi di culto con il workshop “Credo, Dialogo e Sicurezza: la difesa dei luoghi di culto”, organizzato nell’ambito del progetto SPIRIT. L’evento rappresenta un’importante occasione per esplorare strategie di sicurezza e dialogo interreligioso, in un contesto globale sempre più complesso.

Il workshop sarà un momento di confronto unico tra esperti di altissimo livello, che offriranno prospettive diversificate su un tema cruciale.

Massimo Cozzolino, organizzatore dell’evento e moderatore del panel conclusivo, ricoprirà un ruolo centrale. La sua dedizione alla sicurezza e la sua esperienza nell’organizzazione di eventi simili – tra cui quello di gennaio 2024 presso la Moschea di Roma in un periodo di particolare tensione – confermano la sua capacità di costruire un dialogo proficuo e inclusivo tra le parti.

Accanto a lui, moderatori di grande competenza guideranno i vari momenti del workshop:

• Luigi Camilloni (Agenparl), che aprirà i lavori moderando l’intervento dei rappresentanti delle comunità religiose.

• Georgia Anagnostaki (IANUS), esperta in politiche di sicurezza, che porterà un’ottica internazionale nella discussione sulla protezione dei luoghi di culto in Europa.

Il programma del workshop si distingue per la presenza di figure di rilievo. Tra loro:

• Abdellah Redouane, Segretario Generale del Centro Islamico Culturale d’Italia;

• Uriel Perugia, Segretario Generale dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane;

• Mons. Derio Olivero, Presidente della Commissione episcopale per l’ecumenismo e il dialogo della Conferenza Episcopale Italiana, che offriranno preziose riflessioni interreligiose.

• Prof. Roberto Cipriani, professore emerito di Sociologia all’Università Roma Tre.

• Prof. Gabriele Fattori, ordinario di Diritto Ecclesiastico e Canonico all’Università di Foggia, che esploreranno il rapporto tra religione e sicurezza globale.

Autorità istituzionali come il Prefetto di Roma Lamberto Giannini, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il Prefetto Capo del Ministero dell’Interno Laura Lega, Capo del Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione e figura chiave nel Resilience Committee della NATO e il Questore di Roma, Roberto Massucci

Inoltre, interverranno esperti internazionali delle forze dell’ordine, tra cui Christos Leontidis (Hellenic Police), Tobias Mattes (Bavarian Police University) e Josep Jordi Guerrero Nievas (Guardia Urbana di Barcellona), che presenteranno buone pratiche e approcci innovativi alla protezione dei luoghi sacri..

Questo workshop assume un valore particolare in vista del Giubileo 2025, un evento che richiederà misure di sicurezza straordinarie per garantire la protezione dei milioni di pellegrini attesi a Roma. L’incontro non si limiterà a discutere di sicurezza, ma promuoverà anche il dialogo e la collaborazione tra istituzioni, comunità religiose e società civile, sottolineando l’importanza di un equilibrio tra libertà di culto e protezione.

Con il supporto del Fondo per la Sicurezza Interna dell’Unione Europea, il progetto SPIRIT si distingue come un modello di cooperazione internazionale e interdisciplinare. Per maggiori dettagli, visitare il sito ufficiale del progetto: SPIRIT.