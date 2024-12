NUCLEARE, BARBERA (PRC): “IL GOVERNO MELONI VUOLE TRIPLICARE I COSTI DELL’ENERGIA ELETTRICA PER CITTADINI E IMPRESE”

(AGENPARL) - Roma, 10 Dicembre 2024

mar 10 dicembre 2024

DELL’ENERGIA ELETTRICA PER CITTADINI E IMPRESE”

“Il governo Meloni, provando a rilanciare il nucleare in Italia non solo

dimostra di non avere una politica energetica razionale a causa di un

approccio del tutto ideologico sul tema, ma si appresta anche a mettere le

mani nelle tasche degli italiani. Lo sdoganamento dell’energia nucleare non

determinerà, infatti, solo pesanti conseguenze dal punto di ambientale e

sanitario, ma anche dal punto di vista economico, con buona pace di chi

continua a sostenere, in perfetta malafede, il contrario. La volontà di

rilanciare l’energia nucleare in Italia annunciata dal ministro

dell’Ambiente Pichetto Fratin, che non perde occasione per sponsorizzare

tale opzione come panacea di tutti i nostri problemi, oltre a calpestare in

maniera antidemocratica gli esiti referendari degli ultimi anni, non fa i

conti con la dura realtà dei fatti. Per fortuna a smentire le elucubrazioni

del ministro dell’Ambiente intervengono i dati scientifici pubblicati oggi

dal rapporto “100% Rinnovabili Network”. Dati che provengono da quegli

stessi soggetti che, a livello internazionale, si occupano di monitorare

l’evoluzione del mercato mondiale delle diverse fonti di energia, come ad

esempio, l’Agenzia internazionale per l’Energia. Secondo tale Agenzia, nel

2023, il costo dell’energia elettrica prodotta dal nucleare è stata pari a

170 dollari al megawattora, contro i 50 dollari di quella prodotta con

l’energia solare e i 60-70 euro di quella generata con l’energia eolica.

Numeri che parlano da soli e che non contemplano, per l’energia nucleare,

gli elevati costi determinati dalla sicurezza, dallo smaltimento delle

centrali, dalla gestione delle scorie e dalla bonifica dei siti

contaminati. Considerato il fatto che in tutto il mondo l’energia nucleare,

visti gli ingenti investimenti, viene finanziata con fondi pubblici, è

evidente che il governo Meloni pensa di riesumare una tecnologia obsoleta e

pericolosa, scaricandone i costi sui cittadini. Il tutto a scapito del più

economico e razionale sviluppo delle fonti di energia rinnovabili. Una

scelta estremamente miope che, oltre a determinare conseguenze devastanti

per l’ambiente e la salute pubblica, triplicherà drammaticamente le

bollette per i cittadini e le imprese”. Lo dichiara Giovanni Barbera,

membro del comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista.