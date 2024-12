(AGENPARL) - Roma, 10 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 dicembre 2024 M5S, SILVESTRI: MOVIMENTO CHE VERRA’ MANTERRA SUO SPIRITO BATTAGLIERO

La nostra comunità non ha mai superato il trauma del “Draghi grillino”. Con questo voto il Movimento manterrà il suo spirito battagliero su temi come le politiche di guerra e lo strapotere bancario, ma lo farà aggiornando la sua proposta politica come è doveroso fare dopo 15 anni. Il nostro campo è indubbiamente quello progressista, ed essere progressista significa, ad esempio, cogliere le opportunità che vengono dalla transizione ecologica e non subire processi che invece vanno governati.

Così a Radio Cusano Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera

