Roma, 10 Dicembre 2024

Lavoro, Della Casa (FI): Su episodio Cassino sinistra eviti sciacallaggio

“Sull’episodio che questa mattina ha visto perdere la vita a un operaio in un tragico incidente sull’autostrada A1, nel territorio di Cassino, la sinistra eviti operazioni di sciacallaggio politico. In fatto di prevenzione, la Regione Lazio ha fin qui agito in maniera incontestabile, aumentando il numero dei tecnici della prevenzione, e stabilizzandone di nuovi, perché la sicurezza sul lavoro è uno dei fronti su cui il centrodestra e maggiormente impegnato. In attesa che la giustizia faccia il suo corso, esprimo le più sentire condoglianze alla famiglia dell’operaio”.

Lo scrive in una nota la consigliera regionale del Lazio di Forza Italia, Roberta Della Casa.

