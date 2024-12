Invito stampa Regione Lazio – Voucher Internazionalizzazione PMI 2025 – mercoledì 11 dicembre 2024

(AGENPARL) - Roma, 10 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 dicembre 2024 INVITO STAMPA

LA REGIONE LAZIO PRESENTA IL VOUCHER

PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI

Roma, 10 dicembre 2024 – Domani, mercoledì 11 dicembre, la Regione Lazio presenterà l’edizione 2025 del bando “Voucher per l’internazionalizzazione delle PMI”.

L’appuntamento è alle ore 12 presso la Sala Tevere della Regione Lazio (via Cristoforo Colombo 212, Roma).

Interverranno:

– Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio;

– Giorgio Klinger, delegato per Export e Tutela del Made in Italy di Unindustria;

– Fabrizio Lobasso, direttore Centrale per l’Internazionalizzazione Economica del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova.

