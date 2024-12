INVITO STAMPA M5S – AUTISMO E INQUINAMENTO A TARANTO

(AGENPARL) - Roma, 10 Dicembre 2024

Roma, 10 dic. – Secondo il report Nature di luglio, in un’area altamente inquinata da diossine, furani, ipa e pcb, la prevalenza del disturbo dello spettro autistico è più alta rispetto alle aree non inquinate della stessa zona, in particolare per i bambini di età compresa tra 6 e 11 anni. Taranto vive purtroppo questa situazione.

Lo studio rappresenta, quindi, l’ennesimo campanello d’allarme per le conseguenze dell’inquinamento ambientale sulla salute della popolazione. Per questo motivo, il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle e Coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa, ha organizzato a Roma la conferenza stampa “Disturbo dello spettro autistico nei bambini che vivono nel Sin di Taranto”, che si terrà a partire dalle ore 19 di domani, mercoledì 11 dicembre presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato.

Durante la conferenza stampa, oltre al Senatore Mario Turco, prenderanno la parola diversi esperti: Annamaria Moschetti, Presidente della Commissione Ambiente dell’Ordine dei Medici di Taranto; Anna Dellarosa, Direttrice della Struttura Complessa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza e Direttrice del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl di Taranto; Luca Ronfani, Direttore della Struttura Complessa di Epidemiologia Clinica e Ricerca sui Servizi Sanitari presso l’Irccs Burlo Garofalo di Trieste; Antonietta Iossa, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei” di Taranto.

