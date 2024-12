(AGENPARL) - Roma, 10 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 dicembre 2024 *INVITO STAMPA*

*La filiera unita per salvare la canapa italiana. L’evento Cia domani a

Roma*

*Protagonisti ed esperti insieme per dire no alla legge contro il settore*

Roma, 6 dic – “La filiera unita per salvare la canapa italiana”. Questo il

claim e l’obiettivo dell’evento di settore organizzato da Cia-Agricoltori

Italiani a Roma, domani 11 dicembre, alle ore 14:30 in Auditorium Giuseppe

Avolio (via Mariano Fortuny 20).

Contro un disegno di legge ingiusto e ideologico che rischia di distruggere

una delle filiere di eccellenza del Made in Italy agroindustriale, Cia

chiama a raccolta i protagonisti e gli esperti, dalle associazioni

canapicole alle principali organizzazioni d’impresa, dai ricercatori agli

avvocati, tutta la coalizione trasversale che si sta battendo a difesa di

un comparto in costante crescita, ad alto valore aggiunto e trainato

soprattutto da giovani agricoltori.

Apertura dei lavori affidata ad Aldo Alberto, presidente nazionale dei

Florovivaisti Italiani-Cia. A seguire le relazioni di Lorenza Romanese,

direttore generale di Eiha-Associazione Europea Canapa Industriale; Iacopo

Paolini, vicepresidente Gruppo di Lavoro Canapa-Lino del Copa Cogeca;

Gianpaolo Grassi, agronomo, già primo ricercatore del Crea per la canapa;

Giacomo Bulleri, Studio Legale Bulleri Advisory and Advocacy; Lorenzo

Simonetti, cassazionista Studio legale Simonetti/Miglio.

Spazio, poi, alle voci dal mondo italiano della canapa con Giuseppe Croce,

presidente nazionale Federcanapa; Mattia Cusani, Canapa Sativa Italia –

Sardinia Cannabis; Rachele Invernizzi, ceo South Hemp Tecno srl; Marco Tosi

dell’Azienda Agricola Meccannabis di Arcore (Monza Brianza); Sebastian

Malagola dell’Azienda Agricola Malagola di Carpi (Modena) e Giovanna Brogna

dell’Azienda Agricola Gabro di Corigliano (Cosenza).

A concludere il convegno, l’intervento di Cristiano Fini, presidente

nazionale di Cia-Agricoltori Italiani.

Saranno presenti rappresentanti delle forze politiche.

[image: CIA_Canapa_11_dic_save the date.jpg]

_________________

*Settore Comunicazione e Immagine *| Cia-Agricoltori Italiani

sito web http://www.cia.it

_________________

_________________

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e

i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere

riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari

indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del

documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario

è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n.