Incidente Cassino, Mari (FDI): “Dalla giunta Rocca 110 tecnici della prevenzione in più per la sicurezza sul lavoro”

"In qualità di consigliere regionale, e particolarmente quale membro della

commissione Lavoro, esprimo cordoglio per la tragedia di Cassino, dove un

operaio è stato travolto mentre operava in un cantiere autostradale

sull’A1. Fanno bene sindacati ed opposizioni a chiedere attenzione su

questo argomento, doverosamente però ricordiamo che questa giunta regionale

ha già dato strumenti maggiori alla attività ispettiva sul territorio

regionale: nell’ambito della prevenzione sulla sicurezza del lavoro a

maggio scorso abbiamo aumentato gli organici con 93 tecnici della

prevenzione in più, più 17 unità che sono state stabilizzate, per un totale

di 110 assunzioni. Proprio perché l’emergenza è particolarmente seria e

l’argomento delicato, ci si aspetterebbe meno demagogia anche dal

consigliere Bonafoni. Dico quindi: operiamo insieme alla ricerca di un

sempre maggiore grado di sicurezza sul lavoro e di qualità del lavoro

stesso, usando un minimo di onestà intellettuale per riconoscere che si

tratta di urgenze sulle quali – dati alla mano – non sono state risparmiate

risorse da parte della giunta Rocca”. Così il consigliere di Fratelli

d’Italia, Emanuela Mari.

