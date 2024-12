(AGENPARL) - Roma, 10 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 dicembre 2024 **Il teatro a km zero di Fondazione Toscana Spettacolo: conferenza stampa

giovedì 12**

Spettacoli, formazione, progetti sociali, promozione per tante stagioni

teatrali accessibili e raggiungibili. E’ il lavoro di Fondazione Toscana

Spettacolo onlus che giovedì 12 dicembre presenta alla stampa il programma

“Il Teatro a km zero – FTS in Toscana ovunque e per tutti”.

A illustrarlo sarà il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Con

lui Cristina Scaletti, presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus

e Patrizia Coletta, direttrice della Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

L’appuntamento con i giornalisti è alle 12 in Sala Esposizioni di Palazzo

Strozzi Sacrati, Piazza Duomo 10.