(AGENPARL) - Roma, 10 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 dicembre 2024 Comunicato stampa n. 8.538

Giunta, via libera al Bilancio di previsione

Benevento, 10 dicembre 2024 – La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha dato via libera stamane il Bilancio di previsione 2025-2027. “Come già accaduto lo scorso anno– spiega l’assessore Maria Carmela Serluca illustrando il provvedimento – anche stavolta abbiamo centrato l’obiettivo di approvare il Previsionale prima della fine dell’anno. In questo modo la capacità di spesa, gestione e programmazione potrà essere più snella, coordinata ed efficace per tutti i settori dell’Ente”.

“Il potenziamento della dotazione organica dell’Ente è stato tutelato attraverso l’appostamento in bilancio di congrue risorse per le nuove assunzioni.

Il documento contabile salvaguarda le principali mission e attività amministrative dell’Ente, quali la tutela delle fasce vulnerabili attraverso politiche di welfare comunale, la cura del verde e del decoro urbano, la sicurezza degli edifici scolastici. Quanto agli aspetti contabili, il prelievo fiscale non ha subito nessun incremento, tuttavia attraverso una più serrata lotta all’evasione siamo riusciti ad aumentare le entrate tributarie. Incide sulla capacità di spesa, la scelta prudenziale di accantonare le somme per il concorso degli Enti locali alla Finanza pubblica, previsto dalla normativa e disciplinato dal decreto, la cui pubblicazione è in agenda per la fine di gennaio”, conclude Serluca.