(AGENPARL) - Roma, 10 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 dicembre 2024 Dl Ambiente: Barabotti, ok a Odg Lega per semplificare dragaggi porti e valorizzare riutilizzo sedimenti

Roma, 10 dic. – “Con l’ok a un nostro Odg al Dl Ambiente, si impegna il Governo a semplificare le procedure autorizzative per i dragaggi portuali e a promuovere il riutilizzo dei sedimenti dragati per il ripascimento delle spiagge colpite dall’erosione costiera, sempre che non abbia ripercussioni sull’ambiente. Un passo importante per garantire interventi più rapidi ed efficaci nei nostri porti e lungo le coste, valorizzando un modello di gestione circolare e sostenibile che integri l’economia portuale e quella turistico-balneare. Un passaggio funzionale all’attuazione del protocollo siglato dai comuni della costa apuo-versiliese, con altri soggetti istituzionali, come la Regione Toscana, che finora hanno incontrato difficoltà di realizzazione. Proprio per questo è incomprensibile il voto contrario del Partito Democratico. La Lega, invece, al fianco del viceministro Vania Gava, non si ferma qui e vuole anche favorire l’adozione di tecnologie innovative per rendere le operazioni di dragaggio più efficienti e sostenibili”.

Così il deputato della Lega Andrea Barabotti, primo firmatario dell’Odg.