CHIELLO annuncia il suo tour club che arriva anche a Napoli, alla Casa della Musica, il 6 maggio 2025. Unica data in Campania, biglietti in vendita dell’11 dicembre 2024.

(AGENPARL) - Roma, 10 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 dicembre 2024 *CHIELLO*

*AGGIUNGE OGGI 5 NUOVI SPECIALI*

*APPUNTAMENTI AL SUO*

“*CHIELLO LIVE 2025*”

*CHE LO VEDRÀ PORTARE PER LA PRIMA VOLTA LA SUA MUSICA*

*SUI PALCHI DEI CLUB DELLE PRINCIPALI CITTÀ D’ITALIA*

*Martedì **6 MAGGIO arriva a NAPOLI *

*ALLA CASA DELLA MUSICA*

Via Barbagallo 115 – Napoli

*chiello *arriva a Napoli, con un concerto in esclusiva per la Campania

alla *Casa della Musica*, il *6 maggio 2025*.

Dopo aver annunciato due speciali appuntamenti per la prossima primavera, a

Roma e Milano, l’artista non smette di stupirci e aggiunge oggi cinque

nuove date al suo “*Chiello Live 2025*”, che lo vedrà portare in scena, per

la prima volta sui palchi dei club delle principali città d’Italia, uno

spettacolo che si preannuncia essere indimenticabile.

*Per l’occasione l’artista ha firmato con Trident Music*, che ricoprirà un

ruolo fondamentale nella produzione del tour. Queste le date annunciate: Napoli

alla Casa della Musica il 6 maggio, Roma all’Atlantico Live il 7 maggio,

Milano all’Alcatraz l’11 maggio, Firenze al Teatro Cartiere Carrara il 14

maggio, Nonantola (MO) al Vox Club il 16 maggio, Padova al Gran Teatro Geox

il 18 maggio e Venaria Reale (TO) al Teatro Concordia il 19 maggio.

*I biglietti* per il concerto di Napoli, organizzato da Veragency e Trident

Music, saranno disponibili su Ticketone, Ticketmaster, Go2 e nei punti

vendita autorizzati a partire dalle ore 14.00 di mercoledì 11 dicembre.

Nei mesi scorsi chiello è tornato con i singoli “*Ho sbagliato

ancora*”, “*Stanza

107*” e “*Limone*” per emozionare tutti ancora una volta. Il cantautore

nella dimensione live trova la sua più pura capacità espressiva,

trasmettendo al pubblico tutta l’urgenza comunicativa e la sensibilità che

da sempre lo contraddistinguono, arrivando a tutti in maniera diretta e

dirompente.

Ad accompagnare chiello in questi show ci sarà una band formata da 4

elementi: *Fausto Cigarini* (basso e violino), *Matteo Pigoni*

(chitarra), *Giulia

Formica* (batteria) e *Francesco Bellani *(tastiere).

*chiello*, classe ‘99, è nato a Venosa, piccola località in provincia di

Potenza. Con la sua attitude e il suo talento è riuscito ad affermarsi tra

i protagonisti di spicco della scena trap italiana assieme al gruppo FSK

Satellite raggiungendo traguardi significativi come il disco di platino

certificato da FIMI/GfK Italia per l’album d’esordio “*FSK Trapshit*” e

arrivando alla prima posizione della classifica FIMI GFK con il secondo

album “*Padre, figlio e spirito*” (oro). A seguito dello scioglimento del

gruppo, si concentra sulla sua carriera solista vantando collaborazioni con

artisti e produttori affermati in brani come “*Ayahuasca*” di Mace e

Colapesce, “*Cancelli di mezzanotte*” con Rkomi (platino) e “*La strega del

frutteto*” con Madame e Sick Luke (oro). Nel 2021 debutta con il suo tanto

atteso primo album “*Oceano Paradiso*” certificato oro a pochi mesi

dall’uscita. Forte del successo ottenuto, Chiello è stato invitato anche

come ospite ai live di X Factor 2021 dove si è esibito con la sua hit “*Quanto

ti vorrei*” (platino). Nell’estate 2022 partecipa ai Tim Summer Hits e alla

finale dei Tim Music Award dall’Arena di Verona. A ottobre pubblica il

singolo “Cuore tra le stelle”. Il 2023 di Chiello inizia a marzo con il

singolo “*Milano Dannata*” che anticipa il suo secondo album “*Mela Marcia*”,

che porta live in due speciali eventi a Milano e Roma nel mese di novembre.

Le ultime collaborazioni lo vedono con Mahmood nella traccia “Paradiso”

insieme a Tedua e con Mace in “Ruggine” insieme a Coez. Ad aprile 2024 esce

il brano “*Limone*”, a cui ha fatto seguito a luglio “*Stanza 107*” e ad

ottobre l’ultimo singolo “*Ho sbagliato ancora*”.