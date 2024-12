(AGENPARL) - Roma, 10 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 dicembre 2024 ANTIMAFIA, GUBITOSA (M5S): DA MAGGIORANZA CALUNNIE VERGOGNOSE E PENOSA MACCHINAZIONE CONTRO DE RAHO

ROMA, 10 dic. – “Il senatore Gasparri e con lui altri infangatori seriali come il deputato De Corato, continuano a calunniare Federico Cafiero De Raho, che ha già più volte fatto sapere di agire con querele nei confronti di chiunque si permetta di dire falsità e lanciare accuse inventate nei suoi confronti. L’operazione compiuta dalla maggioranza è tanto penosa quanto ignobile: stanno piegando il lavoro di un’istituzione tanto prestigiosa e importante come la commissione Antimafia ad una macchinazione finalizzata non all’accertamento dei fatti, peraltro non legati a questioni di mafia, ma a manipolare fatti e testimonianze, fino all’uso strumentale di brandelli di parole, per attaccare un formidabile servitore dello Stato come Cafiero De Raho, la cui unica ‘colpa’ sarebbe quella di essere un esponente del M5S. Cafiero De Raho ha spiegato più volte, fino a stamattina, che non ha mai ricevuto quella lettera, che mai Russo gli ha parlato di comportamenti scorretti o anomali di Striano, che in ogni caso lui aveva delegato a Russo la direzione, l’organizzazione e il coordinamento dei gruppi Ricerche e che quindi spettava a Russo predisporre un eventuale atto sanzionatorio, se informato di fatti critici. A Gasparri che afferma di non avere dubbi sulla vicenda, chiedo: come mai non strepita per il fatto che in tre lunghe sedute di audizione in commissione Antimafia, quindi al suo cospetto, Russo non ha mai fatto alcun cenno alla lettera che avrebbe scritto e al presunto colloquio con Cafiero De Raho? Se lui vede fatti chiarissimi, dovrà rispondere in sede giudiziaria e con altrettanta chiarezza per le sue affermazioni in libertà”.

Lo afferma il deputato Michele Gubitosa, componente della commissione Antimafia e vice presidente del M5S.

