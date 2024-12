Aggiornamento situazione maltempo, martedì 10 dicembre ore 00.20

(AGENPARL) - Roma, 10 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 dicembre 2024 Aggiornamento situazione maltempo, martedì 10 dicembre ore 00.15

In municipio è riunito il Coc – Centro operativo comunale, che monitora costantemente la situazione, è pronto ad attuare ulteriori interventi in caso di necessità e ha appena partecipato alla riunione del Centro coordinamento soccorsi istituito in Prefettura.

Per quanto riguarda i fiumi non si segnalano al momento situazioni di criticità.

La piena del Savio ha già attraversato Castiglione con livelli fra soglia 2 e soglia 3.

La piena del Ronco ha attraversato Coccolia con livello prossimo alla soglia 3, mentre si sta monitorando la piena del Montone, che è ancora a monte del territorio ravennate e che raggiungerà a sua volta il livello di soglia 3.

La piena sul Lamone sta transitando a Pieve Cesato, con livello leggermente superiore alla soglia 2.

Per quanto riguarda i canali consortili, a causa delle forti precipitazioni tutta la rete è fortemente sotto pressione, soprattutto nella zona sud, tra il comune di Ravenna e quello di Cervia. La situazione è sotto continuo monitoraggio, anche in relazione all’andamento di marea e all’evoluzione delle precipitazioni nel corso della notte.

Si continua a raccomandare la massima prudenza e in particolare:

• prestare la massima attenzione ai livelli dei fiumi e dei canali;

• stare lontani dagli argini dei fiumi e dei canali e dalle zone allagabili, golene, moli, dighe foranee e spiagge;

• non accedere ai capanni;

• non accedere ai sottopassi se allagati;

• in caso di allagamenti non accedere a locali interrati e recarsi ai piani più alti;

• fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia, della grandine e del vento;

Per segnalazioni ed emergenze potete chiamare il 115 (Vigili del fuoco) e lo 0544.219219 (Polizia Locale).

Si raccomanda di mantenersi costantemente aggiornati sul sito http://www.comune.ra.it e i canali social del Comune e del sindaco.

