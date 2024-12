(AGENPARL) - Roma, 10 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 dicembre 2024 AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE

LAVORI GIUBILEO, PASSEGGIATA IN VIA OTTAVIANO

Ore 13 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa alla passeggiata per il restyling di via Ottaviano (appuntamento angolo viale Giulio Cesare).

IN CAMPIDOGLIO L’INCONTRO CON IL RE DI SPAGNA

Ore 16 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri accoglie S.M. Felipe VI Re di Spagna a Palazzo Senatorio (ingresso di Sisto IV). A seguire, ore 16.30, è previsto uno scambio di doni in Aula Giulio Cesare (Ingresso dalla Sala della Protomoteca – Scalinata del Vignola).