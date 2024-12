(ACON) BILANCIO. PUTTO (PAT-CIV): MANOVRA RICCA MA NON PER LE FASCE DEBOLI

(AGENPARL) - Roma, 10 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 dicembre 2024 (ACON) Trieste, 10 dic – “Le cospicue entrate di cui dispone

oggi la Regione sono principalmente il frutto del gettito fiscale

derivante dal lavoro dei cittadini e delle aziende, raggiungendo

la cifra record di 6,241 miliardi di euro: le entrate tributarie

sono incrementate del 23% rispetto a soli due anni fa e del 9%

rispetto allo scorso anno, con oltre mezzo miliardo di euro in

pi?”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale del Patto per

l’Autonomia-Civica Fvg Marco Putto.

“Queste risorse sono equamente destinate e ben redistribuite al

punto che le diverse categorie sociali, a partire dai pi?

fragili, ne possano beneficiare? Crediamo di no – prosegue Putto

– e se ? vero che sarebbe ingiusto criticare molte misure

adottate che, anche in Commissione, abbiamo apprezzato in quanto

migliorative rispetto alla situazione attuale (peraltro molto

spesso frutto delle proposte delle opposizioni, prima bocciate ma

poi accolte a distanza di tempo), ? altrettanto vero che l?

fuori, nel mondo reale, la stragrande maggioranza non solo non

vede questa ricchezza, ma soprattutto non ne beneficia: vengono

privilegiati quanti hanno gi? capitali e risorse, come ad esempio

i proprietari di case beneficiati dalla riduzione dell’Ilia sulle

seconde case, ma non si vedono interventi incisivi in favore di

chi ha redditi pi? bassi, che per? maggiormente incide

nell’alimentare le casse regionali. A nostro avviso come il

Governo, la Regione non affronta in modo adeguato i nodi legati

alle politiche industriali, alla sanit?, al potere d’acquisto che

si riduce”.

“Il capitolo della Salute – ricorda l’esponente dei civici -, che

con i suoi 3,56 miliardi di euro drena ben il 57% delle risorse a

bilancio, nonostante l’apprezzato irrobustimento del fondo

sociale, dei Fap, dei 2 milioni sui Piani di zona, del fondo per

la disabilit? e del fondo di 27 milioni destinato ai rinnovi

contrattuali (che dopo le nostre ripetute richieste ? stato

finalmente istituito), vede profilarsi un quadro preoccupante in

Friuli Venezia Giulia: i dati del rapporto Agenas evidenziano un

sistema sanitario regionale segnato da diversi ritardi,

nonostante i numerosi e continuai annunci, con indici che

segnalano mancanza di rinnovamento tecnologico e scarsa capacit?

di gestione, oltre a significative difficolt? nella riduzione

delle liste d’attesa. Rileviamo con rammarico che le linee di

gestione delle aziende sanitarie per il 2025 non sono ancora

state approvate dalla Giunta. Ci troveremo anche in questo caso,

nonostante le aumentate risorse, a dover operare in corso d’anno

ripianamenti a pi? di lista come negli anni passati? Dopo sei

anni e mezzo di governo di questa giunta regionale possiamo dire

con certezza che ancora mancano adeguate scelte gestionali, sulle

quali la politica latita a dare risposte”.

“Anche le Autonomie locali sono state investite di ingenti

risorse (oltre 675 milioni assieme a funzione pubblica e

sicurezza) e sono apprezzabili, in particolare, le aperture su

due nostre storiche proposte: la prima riguarda la previsione, in

vista della reintroduzione delle Province in Friuli Venezia

Giulia, che queste possano supportare i Comuni anche mediante

l’assunzione di funzioni comunali attribuite per delega

volontaria – sottolinea il consigliere delle Opposizioni -. Le

nuove Province, di cui come noto non sentiamo lo stretto bisogno,

potranno essere utili solo se affronteranno il vero nodo che

affligge gli enti locali, ovvero quello della mancanza di

personale nei Comuni per l’erogazione dei servizi essenziali, e

se a questi presupposti seguiranno adeguate misure operative, non

faremo mancare il nostro apporto costruttivo di idee e proposte.

La seconda ? un’istanza che da inizio mandato abbiamo pi? volte

avanzato e che, pur se tardivamente, ? stata recepita: nel 2025

verranno assegnate maggiori risorse alle Comunit? volontarie, per

incentivare i Comuni che scelgono di conferirne almeno 3

funzioni”.

“? ormai evidente, quindi, che la battaglia ideologica che questa

Maggioranza ha cavalcato per segnare la fine delle Uti –

ribadisce l’esponente dei civici – non ha lasciato sul campo un

miglioramento della situazione generale nella vita degli enti

locali, anzi, negli ultimi anni le condizioni dei Comuni sono

addirittura peggiorate, a discapito dei servizi al cittadino: le

misure di sostegno e valorizzazione economica, soprattutto per i

piccoli Comuni, sono ancora insufficienti, resta da approvare il

mansionario per le progressioni verticali e non si vuol dare

seguito all’equiparazione degli stipendi e del sistema welfare

tra Regioni e Comuni; solo se faremo ci? potremo contrastare il

forte calo di personale nei Comuni (meno 15% in 8 anni) a fronte

dell’aumento del personale in Regione (pi? 23% nello stesso

periodo). Oltre a ci?, sullo sfondo, permangono le nostre forti

perplessit?, nonch? la censura politica, sulle modalit? di

gestione dell’istituto della concertazione, ancora troppo legato

a logiche di parte e non ai veri bisogni dei Comuni richiedenti”.

“Significative senza dubbio, anche le risorse allocate per

l’ambiente (circa 200 milioni di euro) e infrastrutture (594

milioni) – rimarca Putto -, seppure restano irrisolte o vagamente

definite questioni cruciali come i nodi sulle politiche

abitative, le modalit? di realizzazione delle opere a

salvaguardia dalle piene del fiume Tagliamento, lo sghiaiamento

del lago di Barcis e il tracciato della Cimpello-Sequals-Gemona.

Voglio ricordare, inoltre, il permanere delle difficolt? di

accesso ai 70 milioni di euro stanziati per la realizzazione di

impianti fotovoltaici e d’accumulo privati per coloro che non

sono in grado di permettersi di anticipare le spese, anche al

netto del successivo, ma per loro purtroppo inefficace,

contributo regionale del 40%. E anche questo ci riporta alle

premesse di questo mio intervento, corroborando la tesi secondo

la quale la ricchezza di questa manovra non ? affatto ben

redistribuita”.

“Rammento all’Aula che nel prossimo ventennio si prevedono in

Friuli Venezia Giulia oltre 100mila persone in meno in et?

lavorativa, con un impatto notevole sul sistema economico,

formativo, sanitario, sociale e istituzionale: o saremo in grado

di affrontare con anticipo e in modo strutturale questi grandi

temi oppure, se non agiremo per tempo, manovre cos? ricche

costituiranno nella migliore delle ipotesi un ricordo, nelle

peggiori un rimpianto”, conclude la nota.

