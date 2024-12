(ACON) BILANCIO. DISCUSSIONE/1: PUTTO, NOVELLI, MARTINES, LIGUORI

(AGENPARL) - Roma, 10 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 dicembre 2024 (ACON) Trieste, 10 dic – “La ricca manovra di bilancio che ci

accingiamo ad esaminare ? anche frutto della contribuzione dei

nostri corregionali e delle nostre imprese. Dobbiamo, per?, porci

una domanda fondamentale: le risorse sono allocate in modo equo?

A nostro parere la risposta ? no. La stragrande maggioranza dei

cittadini non vede questa ricchezza e non ne beneficia”.

Lo ha detto Marco Putto (Patto per l’Autonomia-Civica Fvg) che,

con il suo intervento, ha dato il via in Aula alla discussione

generale sulla manovra di bilancio.

L’esponente autonomista ha evidenziato “le svariate problematiche

ancora aperte” come quelle sul fronte sanitario “con lunghe liste

di attesa e investimenti non sufficienti dal punto di vista

tecnologico”, quelle inerenti gli enti locali “il cui sistema in

Fvg ? peggiorato negli ultimi anni con 15% di personale in meno

nei Comuni, in netta contrapposizione con quello della Regione

dove ? aumentato, invece, del 23% facendo emergere la necessit?

di equiparare le condizioni di walfare tra Comuni e Regione” e

quelle in tema ambientale. “Auspichiamo – ha detto Putto – che

queste risorse ingenti non diventino, in futuro, un rimpianto per

non aver agito in modo strutturato”.

Diversa, invece, l’opinione di Roberto Novelli (Forza Italia)

che ha evidenziato quanto “oggi si possa orgogliosamente

rivendicare la crescita del Fvg, certificata dai numeri che

attestano una Regione sempre pi? modello su scala nazionale,

grazie a scelte oculate e lungimiranti che ne hanno fatto un

territorio attrattivo sotto vari punti di vista”.

Secondo l’esponente forzista “il Friuli Venezia Giulia sta,

finalmente, trasformando le potenzialit? inespresse in

specificit? da spendere in campo internazionale per affermare un

modello di sviluppo sostenibile e appetibile, in cui il sistema

scientifico e tecnologico mettono a terra progetti e attivit? che

si trasformano in opportunit? lavorative all’avanguardia”.

Novelli ? infine entrato nel merito delle politiche a favore

dell’istruzione, in risposta anche ad una lettera indirizzata

dall’Unione degli studenti nei giorni scorsi alla Regione “e

nella quale – ha spiegato il consigliere – vengono lamentate, con

toni non condivisibili, le risorse inadeguate messe a bilancio

dalla Regione per la scuola”. “Affermazioni – ha ribadito Novelli

– e dati non veritieri”.

Francesco Martines (Pd), sulla scia di quanto detto dal collega

Putto, ha espresso la propria preoccupazione “rispetto alle

ingenti risorse che la Regione sta erogando, finanziando opere

talvolta anche inutili per accontentare gli appetiti di alcuni

sindaci”.

Secondo Martines “se da una parte si mettono sul piatto tante

risorse, dall’altra non si vedono, per?, risultati in termini di

di incremento del Pil”. L’esponente del Pd ha, infine, chiesto

una maggiore attenzione ai “progetti del Pnrr che i Comuni,

piccoli e medi, hanno difficolt? ad ultimare rispettando le

tempistiche stabilite”.

Per Simona Liguori (Patto per l’Autonomia-Civica Fvg) si tratta

di “una record di risorse finanziarie che, per?, si inseriscono

in un contesto nel quale si fanno strada alcuni temi cruciali”.

Nel suo intervento, Liguori si ? soffermata sull’emigrazione

femminile all’estero evidenziando che “il Fvg detiene il primato

italiano in termini di percentuali di donne che vanno alla

ricerca di maggiori opportunit? fuori dalla regione” e sui

problemi della sanit? chiedendo “con forza che l’esito di questa

manovra finanziaria dia tempi certi e celeri per il miglioramento

delle prestazioni sanitarie essenziali”.

Infine, l’esponente dei civici ha annunciato una serie di

emendamenti che saranno presentati in Aula come “quelli rivolti

a favorire l’inclusione lavorativa delle persone vittime di

violenza, quelli per l’abbattimento delle barriere

architettoniche negli edifici di propriet? delle Ater, quelli per

il miglioramento dell’illuminazione pubblica e manutenzione delle

strade e quelli tesi a promuovere la sostenibilit?, ridurre l’uso

di plastica monouso e a favorire soluzioni ecologiche”.

ACON/SM-aa

101717 DIC 24