“A Christmas Carol – Il Musical”

Lunedì 23 dicembre 2024 doppio spettacolo (alle ore 16,30 e ore 18) nella tendostruttura

Una delle storie più amate del Natale prende vita a Monopoli in uno spettacolo emozionante e coinvolgente per tutta la famiglia. Lunedì 23 dicembre 2024, nella tendostruttura di Via A. Pesce, la compagnia Teatrarte presenta “A Christmas Carol – Il Musical”.

Per permettere a tutti di godere dello spettacolo, sono previste due rappresentazioni nello stesso pomeriggio: la prima alle ore 16:30 e successivamente alle ore 18:00 .

La storia narra le vicende del burbero Scrooge, un uomo d’affari egoista che disprezza il Natale. Attraverso incontri fantastici e commoventi con spiriti che rappresentano il passato, il presente e il futuro, il protagonista riscopre il vero significato di questa festività: amore, generosità e spirito di comunità. La riedizione italiana dello spettacolo vede la partecipazione di 20 artisti, tra cantanti e ballerini, tutti allievi della scuola di spettacolo Teatrarte, diretti da Floriana La Forgia

«Abbiamo voluto portare sul nostro territorio un musical capace di emozionare e avvicinare tutte le generazioni, per riscoprire insieme il significato più autentico del Natale. Questo evento è pensato per tutti: dai più piccoli agli adulti, vogliamo che nessuno si senta escluso dalla magia del Natale», spiega il sindaco Angelo Annese.

Ma le sorprese non finiscono qui! Ad arricchire la festa, ci saranno le mascotte di Minnie e Topolino in versione natalizia, pronte a regalare sorrisi e scattare selfie ricordo con i bambini. Inoltre, un simpatico elfo realizzerà sculture di palloncini per rendere l’atmosfera ancora più magica e per i più golosi zucchero filato.