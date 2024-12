(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 dicembre 2024 UNIVERSITA’. ROSSO (FI): DA MUR OLTRE 21 MLN PER POSTI LETTO PIEMONTE, GRANDE ATTENZIONE BERNINI PER NOSTRI GIOVANI

“Lo stanziamento di oltre 21 milioni di euro da parte del Mur per aumentare l’offerta di posti letto per gli studenti in Piemonte è un’ottima notizia per la nostra regione. Un intervento che dimostra la grande attenzione e l’impegno del ministro Bernini per le esigenze dei nostri giovani che investono nello studio per costruire il proprio futuro. La creazione di nuovi posti letto e il recupero e l’ammodernamento di strutture esistenti contribuiranno a migliorare la qualità della vita universitaria, garantendo un ambiente più favorevole e accogliente per la formazione. Un passo fondamentale verso un’istruzione più inclusiva e più equa, che garantirà a tutti i giovani di veder riconosciuto il loro diritto ad avere strutture adeguate per il loro percorso di studi”. Lo dichiara il senatore Roberto Rosso, vice segretario di Forza Italia in Piemonte.