(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 dicembre 2024 SCUOLA, DI LAURO (M5S): “SU SALUTE MENTALE DEVE CAMBIARE, FIGURA PSICOLOGO CRUCIALE”

Roma, 9 dic. – “La scuola italiana è infelice. Secondo i dati OCSE, solo il 26% delle ragazze e il 17% dei ragazzi si dice contento di andare a scuola, contro una media europea del 56%. Oggi alla Camera ho avuto il piacere di ospitare il 19° convegno di APRE, Associazione di Psicoanalisi della Relazione Educativa. Docenti universitari, associazioni, dirigenti scolastici: insieme abbiamo fatto il punto sullo stato della scuola, partendo da quel dato così preoccupante. Ragazzi e ragazze ci restituiscono una richiesta chiara: la scuola deve cambiare e deve farlo a cominciare dalla cura della salute mentale. Approvare la proposta di legge a mia firma che introduce la figura dello psicologo nelle scuole deve essere un primo, fondamentale passo per intervenire, in tempo, in situazioni a rischio. Per migliorare i rapporti con i docenti e con le famiglie, per aiutare a elaborare emozioni che in una determinata fascia d’età possono essere dirompenti, per stimolare la cooperazione tra le parti. È stato depositato un emendamento alla legge di bilancio, firmato da parlamentari di diversi schieramenti politici, che tratta proprio di questo: il governo lo approvi e avvii questa piccola, grande rivoluzione. Sono grata a tutti coloro che hanno partecipato, perché oggi, oltre a grande preparazione e competenza, ho riscontrato soprattutto la presenza di ciò che più conta: l’amore per la scuola”. Lo scrive in una nota Carmen Di Lauro, deputata del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle