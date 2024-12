(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

Quattro sedute del consiglio comunale per la

discussione sul bilancio di previsione

Si parte giovedì 12 per proseguire venerdì 13, lunedì 16 e martedì 17.

I punti all’ordine del giorno sono 10

Per discutere e approvare il bilancio di previsione 2025-2027, il Consiglio comunale si riunirà quattro

volte: giovedì 12, venerdì 13, lunedì 16 e martedì 17 (con eventuale prosecuzione notturna) a partire

dalle ore 15 in presenza nella sala Grandonio del Palazzo comunale. Le sedute potranno essere

seguite a distanza con la diretta streaming sul sito istituzionale https://www.comune.pistoia.it/il-

comune/consiglio-comunale e sulla pagina Facebook del Comune di Pistoia.

In totale i punti all’ordine del giorno sono 10.

Si parte con l’approvazione del Dup, Documento unico di programmazione 2025-2027 per poi

proseguire con la revisione del Regolamento delle entrate a seguito della modifica dello statuto dei

diritti del contribuente e dei provvedimenti di attuazione della legge delega n. 111 del 9 agosto 2023

di riforma del sistema fiscale.

Poi si passa all’approvazione del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale e del

canone di concessione dei mercati (modifiche agli articoli 16, 61, 87 e 96 bis). Segue l’approvazione

del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2025 – disciplina generale delle tariffe per la

fruizione di beni e servizi – (provvedimenti). E ancora l’approvazione del bilancio di previsione 2025 –

disciplina generale delle tariffe e aliquote tributarie – addizionale comunale Irpef e imposta di

soggiorno.

Altri punti all’odg sono l’approvazione del bilancio di previsione 2025 – determinazione delle aliquote

Imu (Imposta municipale propria) e l’approvazione del bilancio armonizzato di previsione finanziaria

2025-2027.

Gli ultimi tre punti riguardano l’approvazione della ripartizione delle risorse finanziarie del Consiglio

fra i vari gruppi consiliari; l’approvazione delle modifiche a statuto e patti parasociali della Società

Farcom spa; e l’approvazione della relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione previste

nel Piano adottato nel 2023 e Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al

31 dicembre 2023.