(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 dicembre 2024 PORTA (PD): TRA UNIONE EUROPEA E MERCOSUD GRANDE MOLTO PIU’ DI UN ACCORDO COMMERCIALE. L’ITALIA FACCIA LA SUA PARTE SENZA EGOISMO E CON LUNGIMIRANZA

(Comunicato stampa – 9 dicembre 2024) – “Dopo un quarto di secolo di un complesso negoziato, l’annuncio avvenuto a Montevideo in Uruguay dell’accordo tra la Commissione Europea e i Paesi del Mercosud (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) costituisce un risultato storico che va molto al di là della costituzione di un grande mercato di oltre 700 milioni di persone”.

A dichiararlo è Fabio Porta, che da anni segue da vicino i negoziati come rappresentante nel Parlamento italiano delle nostre collettività in Sudamerica.

“Un accordo win-win, che permette all’UE di entrare in maniera incisiva e strategica in un mercato ancora molto protetto ma allo stesso tempo apre le porte del mercato europeo ai prodotti dei quattro Paesi sudamericani dove vivono almeno 50 milioni di italo-discendenti.”

“Se l’Italia dovesse chiudersi in sé stessa per ragioni egoistiche o settoriali, così come annunciato per esempio dalla Francia, non soltanto rinuncerebbe alla naturale espansione delle sue PMI in una regione interessantissima per dinamiche economiche e complementarietà culturali, ma tradirebbe anche un rapporto storico profondo con l’area dell’America Latina più legata al nostro Paese.”

