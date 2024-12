(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

MONITORAGGIO FORESTE URBANE, ALFONSI: ROMA ADERISCE A PROGETTO DEL CUFAA

CON IL MIT

L’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale,

Sabrina Alfonsi, è intervenuta questa mattina al convegno Smart Urban

Forest Monitoring, a Palazzo Valentini, organizzato dal CUFAA con il

patrocinio di Roma Capitale, per presentare il progetto di monitoraggio

delle foreste Urbane ideato dal CUFAA (Carabinieri Forestali) in

collaborazione con il MIT (Massachusetts Institute of Technology) di Boston.

Durante il convegno, l’assessora Alfonsi ha annunciato la prossima adesione

di Roma come tema città italiana oggetto del monitoraggio, tramite la firma

di un protocollo di collaborazione.

“Siamo molto contenti che il CUFAA e il MIT abbiano pensato a Roma come

prima città italiana da inserire nello studio di monitoraggio: grazie al

prof. Carlo

Ratti e al ricercatore Simone Mora del MIT per la sinergia con il CUFAA e