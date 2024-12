Inaugurato il Parco Lenci ad Antignano con nuovi giochi inclusivi

(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

Livorno, 9 dicembre 2024 – È stato inaugurato questa mattina il Parco Lenci ad Antignano alla presenza del sindaco Luca Salvetti, dell’assessore ai Lavori Pubblici Federico Mirabelli, del dirigente del Coordinamento Attuativo Pnrr Roberto Pandolfi, del responsabile dell’ufficio Progettazione e Qualificazione degli Spazi Pubblici Fabrizio Mori, dei tecnici del Comune, di Mario Bartoli, di rappresentanti della ditta esecutrice dei lavori e del Consiglio di Zona 5.

I lavori, effettuati dalla ditta Vimpex di Valentano, hanno avuto un costo di 167 mila euro. I giochi (gioco a torri, girello e dondolo tutti inclusivi) compresi di montaggio e la statua di Kyra, sono stati acquistati grazie ad una raccolta fondi voluta da Mario Bartoli del valore di 70 mila euro.

Bartoli, dedito da anni a progetti di solidarietà dopo l’improvvisa scomparsa nel 1998 del figlio Christian di 17 anni, con la cifra raccolta ha effettuato una donazione al Comune di ben 35mila euro destinati all’acquisto e alla posa in opera di altri giochi inclusivi, oltre alla donazione di una statua in bronzo di Kyra, la canina sua fedele compagna, impiegata per anni nella pet therapy e molto amata dai bambini. A ciò si è successivamente aggiunta una ulteriore donazione di un dondolo per disabili del valore commerciale di 19.500 euro.

I lavori sono partiti nel mese di ottobre e si sono conclusi nei giorni scorsi.

Il parco Lenci, così come l’adiacente parco Puini Ceron (parco Banditella) anch’esso oggetto di riqualificazione, costituisce un’area verde delimitata ad ovest dal viale di Antignano e ad est dal terreno retrostante il centro commerciale Marilia. Tutta l’area è attraversata dalla via Puini, che divide in maniera netta il parco Lenci dal parco Puini Ceron.

I due parchi sono organizzati con percorsi pedonali, aree pavimentate e attrezzature ludiche in legno recentemente installate, tra cui una teleferica e un gioco con due torrette.

Il progetto ha previsto una riqualificazione complessiva dell’esistente e la creazione di nuove aree attrezzate, un “parco inclusivo” aperto alla fruizione di più utilizzatori, anche per fasce differenti di età.

Nella parte prospiciente il viale di Antignano, la suddivisione per aree differenziate in base all’utilizzo prevede un’area sosta attrezzata con tavoli e sedute in legno e un’area giochi per bambini dove la struttura e le altalene esistenti sono integrate con altre attrezzature inclusive (gioco complesso con rampe di accesso, girello inclusivo, telefono senza filo e pannello gioco con scritte in braille), connettendo quest’area gioco con quella dove è già stata posizionata la teleferica. Intorno alla teleferica è stata montata una nuova pavimentazione in ghiaia.

Dopo il taglio del nastro il Sindaco soddisfatto per l’inaugurazione ha detto: “Momento particolarmente bello perché lo uniamo ad un percorso che abbiamo fatto in quattro anni e che ha visto toccare 26 aree gioco tra quelle nuove e quelle recuperate e riammodernate con un investimento significativo pari a circa un milione di euro. Investimento che guarda ai più piccoli e rientra perfettamente nel percorso di città a misura di bambino. Questo intervento però ha un valore in più rappresentato dalla storia vissuta e costruita da Mario Bartoli che parte dal ricordo di Christian a cui si inserisce il ricordo del cane Kyra. Questo percorso di memoria, che ha raccolto molti fondi da destinare all’Amministrazione e alla città, ha permesso di acquistare i giochi inclusivi del parco Lenci. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato alla progettazione e realizzazione di questo luogo e già da ora do appuntamento al 19 gennaio quando sarà collocata nel parco la statua di Kyra donata da Mario Bartoli”.

“Ciò che caratterizza questo parco – ha aggiunto l’assessore Mirabelli – sono i giochi inclusivi che sono unici in città, ma penso anche nel panorama al di fuori di Livorno, e rappresentano per noi un riferimento: per il futuro, infatti, pensiamo di potenziare altre aree con giochi che presentino queste caratteristiche”.

Mario Bartoli ha specificato che: “Il 19 gennaio non è una data per ricordare Christian, ma per ricordare l’inizio di una storia che parla di volontariato e solidarietà, un viaggio che sembra non avere mai fine. Pensando al messaggio che questa storia trasmette spero che tutta la cittadinanza sia coinvolta”.

