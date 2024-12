I: GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA CORRUZIONE: NORDIO PARTECIPA ALL’EVENTO ORGANIZZATO DAL MINISTERO AFFARI ESTERI – COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

Giustizia

COMUNICATO STAMPA

GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA CORRUZIONE

NORDIO PARTECIPA ALL’EVENTO ORGANIZZATO

DAL MINISTERO AFFARI ESTERI

Roma, 9 dicembre 2024 – Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, partecipa questa

mattina in videocollegamento all’evento dal titolo “L’impegno della politica estera

italiana nel contrasto alla corruzione e al crimine organizzato transnazionale”.

L’incontro, organizzato dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione

internazionale, in collaborazione con il Ministero della Giustizia e il Ministero

dell’Interno, nell’ambito della Giornata internazionale contro la corruzione, si tiene

presso il Palazzo della Farnesina – Sala delle conferenze internazionali.

Alla sessione politica di apertura (ore 9:00), partecipano il Guardasigilli, il Ministro

degli Affari esteri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Antonio Tajani, il

Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il Segretario generale dell’Ocse, Mathias

Cormann. Sono inoltre presenti i vertici del Dipartimento della Pubblica sicurezza –

Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

A seguire, tre panel dedicati al “Modello italiano di contrasto alla corruzione

connessa al crimine organizzato” e al “Modello di integrità delle imprese italiane

all’estero”. Le conclusioni sono affidate al Direttore generale per la mondializzazione

e le questioni globali del Ministero degli Affari Esteri, Nicoletta Bombardieri.

L’incontro viene trasmesso in streaming:

https://www.youtube.com/live/8TEjxFbwLWQ (Ita)

https://www.youtube.com/live/S3_aefWZi2A (Eng)

