cs Antica Fiera incontro sull’attualità della Santa

(AGENPARL) – lun 09 dicembre 2024 SANTA LUCIA TRA TRADIZIONE E MODERNITA’

Venerdì 13 dicembre alle ore 18.00 alla Casa della Cultura nell’ambito

dell’Antica Fiera di Santa Lucia

Nell’ambito dell’Antica Fiera di Santa Lucia il Comune di San Giovanni in

Marignano, l’Unità Pastorale Gesù Risorto e Aps Pro Loco San Giovanni in

Marignano propongono una conversazione aperta alla cittadinanza con lo scopo

di confrontarsi sulla tradizione di Santa Lucia e la sua modernità.

San Giovanni celebra la fiera da tempo antichissimo, a sottolineare il

grande radicamento della tradizione della Santa patrona della vista nel

territorio marignanese.

Per questo l’Amministrazione comunale, confrontandosi con il parroco, Don

Piero Battistini, ha tenuto ad individuare un’occasione per celebrare e

valorizzare la tradizione della Santa, interrogandosi sugli elementi di

contemporaneità di cui è portatrice.

Alla conversazione, oltre al Parroco e all’Amministrazione, interverranno

cittadini esperti in storia e tradizioni locali, ma anche appassionati della

chiesa e della Santa per portare il proprio contributo, insieme ai ricordi

delle nonne del centro ricreativo, raccolti nei giorni scorsi.

In questo modo l’appuntamento sarà occasione per una riflessione tra passato

e presente.

L’incontro si svolgerà alle ore 18.00 alla Casa della Cultura e sarà aperto

a tutti coloro che desiderano intervenire e partecipare.

Laura Pontellini

Ufficio Cultura, Eventi, Turismo

Segreteria del Sindaco

Comune di San Giovanni in Marignano

