CARTELLA STAMPA (COMUNICATO, FOTO, VIDEO) – Al Palazzo Pretorio di Figline una mostra dedicata a Giovanni Magherini Graziani, nel centenario della sua scomparsa. L’inaugurazione sabato 14 dicembre

(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 dicembre 2024 Buongiorno,

alleghiamo quanto in oggetto.

*Per i video, si rimanda al nostro canale YouTube: *

La storica dell’arte Lucia Bencistà – curatrice della mostra dedicata

Magherini Graziani https://youtu.be/anI45k0qB2I

Assessore alla Cultura Dario Picchioni su mostra dedicata a Magherini

Graziani https://youtu.be/puG2kBVV82g

*Nella foto in piedi, in allegato:* *Nella foto a sedere, in allegato: *

è presente anche il presidente del Consiglio comunale, Ignazio Avila, che

ha illustrato stamani in conferenza stampa le iniziative dedicate alla

Festa della Toscana 2024 (di cui trovate le info nell’ultima mail inviata e

qui: https://www.comunefiv.it/novita/festatoscana2024/ ).

Di seguito il Comunicato Stampa in oggetto

Grazie per l’attenzione e buon lavoro a tutti

Al Palazzo Pretorio di Figline una mostra dedicata a Giovanni Magherini

Graziani, nel centenario della sua scomparsa. L’inaugurazione sabato 14

dicembre

*Il taglio del nastro alle ore 17. L’esposizione, a cura di Lucia Bencistà,

resterà visitabile fino al 26 gennaio ogni sabato e domenica, oltre che per

Natale e per l’Epifania*

PALAZZO COMUNALE, 09 DICEMBRE 2024 – È stata presentata la mostra *ai

monti, che mi hanno veduto fanciullo…” Giovanni Magherini Graziani

(1852-1924)*, organizzata dal Comune di Figline e Incisa Valdarno in

collaborazione con il Sistema Museale del Chianti e del Valdarno Fiorentino

a testimonianza delle sinergie possibili all’interno dei musei e delle aree

espositive del nostro territorio.

*Nel centenario della sua scomparsa, la mostra esplora la figura e la vita

di Giovanni Magherini Graziani attraverso le sue opere, i suoi studi e la

sua rete di amicizie e collaborazioni culturali figlinesi* (da Stanislao

Morelli e Ugo Frittelli a Bianco Bianchi).

Un suo ritratto inedito, realizzato dal pittore Egisto Sarri, insieme a

fotografie, documenti e pubblicazioni legati ai luoghi a lui più cari, sia

in Valdarno che a Città di Castello, sua patria di adozione,

accompagneranno i visitatori *alla scoperta di uno studioso, narratore e

storico dell’arte profondamente legato al nostro territorio*.

“Giovanni Magherini Graziani, figura di spicco del nostro territorio, ha

saputo interpretare in modo unico e profondo la bellezza dei luoghi che ci

circondano”, ha dichiarato *Dario Picchioni*, Assessore alla Cultura del

Comune di Figline e Incisa Valdarno. “Le sue opere, che evocano l’intimo

legame con la natura e con i monti che lo hanno visto crescere, sono un

invito a riscoprire il valore di un paesaggio che non è solo fisico, ma

anche culturale. *La sua opera ci ricorda che il nostro territorio è una

fonte inesauribile di ispirazione, capace di nutrire l’anima e di formare

la nostra identità.* Oggi, come ieri, la comunità di Figline e Incisa ci

parla e ci racconta storie di uomini e di terre che, attraverso lo studio e

l’arte, sono riusciti a trascendere il tempo.”

La mostra sarà a*perta al pubblico dal 14 dicembre 2024 al 26 gennaio 2025,

ogni sabato e domenica (ore 10-13 e 15-19), il 25 dicembre (ore 15-19) e il

6 gennaio (ore 10-13 e 15-19)*.

*Appuntamenti culturali e visite guidate*

*Sabato 14 dicembre*, dopo l’inaugurazione, si terrà una visita guidata

alla mostra con Lucia Bencistà, un’opportunità imperdibile per approfondire

i dettagli dell’esposizione direttamente dalla sua curatrice.

*Sabato 18 gennaio*, alle ore 17, si terrà la conferenza *“Giovanni

Magherini tra Toscana e Umbria”* con la dott.ssa Paola Monacchia, della

Deputazione di Storia Patria per l’Umbria. Un appuntamento che offrirà una

prospettiva inedita sulla vita di Magherini Graziani a cavallo tra le due

regioni.

*Sabato 25 gennaio*, alle ore 17, è previsto il *“Finissage”* con Lucia

Bencistà e Giacomo Beni, esperto di storia locale, che chiuderanno la

mostra con un’ultima visita guidata e un confronto dedicato alla figura di

Magherini Graziani nel suo ruolo di storico dell’arte, esplorando anche il

suo legame con il territorio.

*Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito*, fino a esaurimento dei

posti.

Per le scuole primarie e secondarie, e per gruppi di almeno 10 persone con

una guida abilitata, *la mostra può essere prenotata anche fuori orario

Comunicazione Istituzionale

Comune Figline e Incisa Valdarno