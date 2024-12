(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 dicembre 2024 AL LINK LE IMMAGINI

[ https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/dce74580-b60f-11ef-8502-736d736f6674 | https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/dce74580-b60f-11ef-8502-736d736f6674 ]

COMUNICATO STAMPA

Arrivano i nuovi elicotteri AW139 ai Reparti Volo della Polizia di Stato

Sono stati consegnati ai Reparti Volo di Bologna e Napoli i due elicotteri AW139.

Nella loro configurazione questi due aeromobili annoverano una telecamera dotata di infrarosso, un sistema di trasmissione delle immagini a terra e sono dotati delle più importanti tecnologie in termini di osservazione dall’alto.

Gli AW139, modelli all’avanguardia sia dal punto di vista aeronautico che tecnologico, sono elicotteri multiruolo in grado di operare diversi contesti operativi e di assolvere a tutte le missioni che la componente aerea della Polizia di Stato è chiamata ad espletare, garantendo l’efficacia e la versatilità necessarie in tutte le esigenze operative della Polizia di Stato.

Molte le attività operative dei Reparti Volo della Polizia di Stato, che garantiscono il supporto alle attività di polizia giudiziaria, alle attività di ordine pubblico nel corso di eventi di rilievo e la sicurezza dei luoghi pubblici quali strade, autostrade, aeroporti, snodi ferroviarie, stadi e grandi vie di comunicazione attraverso il monitoraggio dall’alto.

Le due recenti consegne alimentano il percorso per il completamento della linea unica che opererà con gli equipaggi della Polizia di Stato, con l’obiettivo di raggiungere il numero di 15 esemplari AW139 su tutto il territorio nazionale.

Roma, 9 dicembre 2024