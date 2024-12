(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 dicembre 2024 Aggiornamento maltempo: in corso a scopo precauzionale l’evacuazione di alcune case in via Dismano a Casemurate

Il Comune di Ravenna sta provvedendo in via precauzionale all’evacuazione di alcune case in via Dismano a Casemurate. Chi non ha un’abitazione a più piani viene accompagnato nella sede decentrata di Castiglione di Ravenna, in via Vittorio Veneto 21, individuata come punto di accoglienza. A chi possiede un’abitazione a più piani si raccomanda di andare ai piani alti.

——————————————–

Sara Palmieri

Ufficio stampa e comunicazione

Comune di Ravenna

48121 R A V E N N A