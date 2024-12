(ACON) MIGRANTI. CALLIGARIS (LEGA): BENE MODIFICA CHE PARTE DA MONFALCONE

(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 dicembre 2024 (ACON) Trieste, 9 dic – “Ancora una volta la Sinistra, con i

consiglieri regionali Moretti e Bullian, si dimostra lontana dai

cittadini italiani e asservita a un’ideologia che ha portato,

negli anni, proprio Monfalcone a dover fare i conti con una

situazione ormai insostenibile”.

Lo fa sapere, in una nota, il capogruppo delle Lega in Consiglio

regionale, Antonio Calligaris, che risponde alle polemiche sulla

normativa sui ricongiungimenti familiari approvata in Parlamento.

“La norma che ha consentito ricongiungimenti selvaggi – prosegue

Calligaris – permetteva gi? alla stipula di un contratto di soli

sei mesi di ricongiungere fino a cinque familiari. Persone che,

nel concreto, restano inoccupate e a carico dei Comuni e

dell’Assistenza generale con buona pace di chi pensa che ci

pagheranno le pensioni”.

“La direttiva europea consente di rivedere i tempi per le

richieste di ricongiungimento. Ora l’Italia ? allineata ad altri

Paesi europei dove ? gi? previsto che debbano decorrete due anni

di tempo per ottenere il ricongiungimento. Questa non ? barbarie

– conclude il consigliere di maggioranza -, ma una

regolamentazione razionale in linea proprio con l’Europa tanto

cara alla Sinistra”.

