𝐓𝐑𝐎𝐈𝐀, 𝐆𝐑𝐀𝐍𝐃𝐄 𝐒𝐔𝐂𝐂𝐄𝐒𝐒𝐎 𝐏𝐄𝐑 𝐑𝐎𝐒𝐎𝐍𝐄 𝐄 𝐓𝐑𝐀𝐃𝐈𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄

(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 dicembre 2024 TROIA, GRANDE SUCCESSO PER ROSONE E TRADIZIONE

Tre giorni eventi, culminati con l’accensione dell’Albero di Natale, per Rosone e Tradizione il

programma di iniziative dedicate all’Avvento. Ancora due appuntamenti in calendario il 15 e il 23

dicembre. Si continua con il ricco programma di iniziative che animeranno la cittΓ immersa nelle luci e

nei profumi del Natale.

Il grande Albero nella piazza, le luminarie, i giochi, la musica, i profumi dei dolci. Troia, da sabato scorso

Γ¨ in piena atmosfera natalizia. Rosone e Tradizione, per tutto il week-end dell’Immacolata ha animato

il borgo dauno con una serie di eventi che hanno richiamato turisti da tutta la Puglia e dalle regioni vicine,

facendo registrare sold-out per tutte le strutture ricettive e l’Area camper.

Piazze e palazzi storici, per tre giorni, hanno ospitato percorsi enogastronomici, spettacoli e concerti,

visite guidate teatralizzate, laboratori creativi. Grande successo hanno riscosso i cooking show dedicati

ai bambini, con Colto & Mangiato Kids di Tony Augello e Massimo Andrea Di Maggio, e con il

maestro della cucina mediterranea e contadina, Peppe Zullo. Progetto pensato dall’APS Puglia Senza

Ostacoli, organizzato in collaborazione con Puglia Expo, finanziato dall’Assessorato

all’Istruzione della Regione Puglia, con l’obiettivo di avvicinare i bambini alle tradizioni della festa, e

insegnare loro il valore del fare comunitΓ e di una sana alimentazione. β€œTramandare le tradizioni ai bambini Γ¨

un investimento. Dovrebbero fare dei corsi a scuola” dice Peppe Zullo che ai bambini di Troia e dei turisti

arrivati in cittΓ , ha insegnato a fare la pasta, nel corso di un laboratorio coinvolgente quanto

Colto & Mangiato Kids di Tony Augello e Massimo Andrea Di Maggio.

β€œTroia Γ¨ una cittΓ nota per le sue bellezze, ma i blogger che abbiamo coinvolto hanno avuto modo di

apprezzarne anche la gastronomia, con i suoi prodotti tipici e una cucina straordinaria. I Monti Dauni

sono un posto straordinario da valorizzare” dice entusiasta Michele Bruno, presidente di Puglia Expo.

β€œSono stati tre giorni entusiasmanti, intensi e la cittΓ ne ha beneficiato” dice il sindaco, Francesco Caserta

β€œCon il palaghiaccio e l’accensione dell’Albero di Natale si Γ¨ entrati ufficialmente nella programmazione

natalizia. Si continuerΓ con una ricca programmazione e il concertone di Capodanno. Venite a trovarci”.

Rosone e Tradizione, continua con altri due appuntamenti dedicati ai bambini, il prossimo 15 dicembre,

presso Libera Libreria di Bruno Cagiano incontro con Michele Vigilante, Alfiere della Repubblica per

l’impegno nella promozione del valore sociale della lettura, e Libri e Librai, laboratori artistici a cura

dell’Associazione La Tela e letture a cura di Paola Capuano; il 23 dicembre, Christmas Vibes by Eau de

Jazz: le note di Natale in chiave jazz, al Teatro Jean Marie Martin.

Allegati

c. s. in pdf

Link foto

https://www.swisstransfer.com/d/81cbe050-f9ee-4091-bdab-5a385a08a896

Link immagini eventi e interviste sindaco di Troia; Peppe Zullo; Michele Bruno, Puglia Expo

https://www.swisstransfer.com/d/4d9cb435-4af1-4b40-9d63-04b24fe93e5b