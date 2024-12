(AGENPARL) - Roma, 8 Dicembre 2024

dom 08 dicembre 2024 VIOLENZA DONNE. CAMPIONE (FDI): SU BRACCIALETTO ELETTRONICO CRITICITA' EREDITATE DAI GOVERNI PRECEDENTI

“Sul braccialetto elettronico, strumento fondamentale per la prevenzione di alcuni reati previsti dal codice rosso, ci sono criticità ereditate dal passato alle quali il Ministero dell’Interno e il Ministero della Giustizia stanno ponendo rimedio”.

Lo dichiara Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia, componente della Commissione Giustizia e della bicamerale contro la violenza sulle donne.

“Sono diversi i casi in cui il dispositivo viene eluso dalla persona alla quale è stato imposto l’allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Lo confermano i recenti casi di Lecce, dove un uomo ha postato sui social la foto del braccialetto elettronico spezzato minacciando l’ex compagna e di Reggio Emilia dove solo il pronto intervento dei carabinieri ha evitato conseguenze letali. Come ha già annunciato nel question time in Senato il Guardasigilli Carlo Nordio, il Ministero della Giustizia sta lavorando di concerto con le forze dell’ordine per rendere pienamente efficace questo dispositivo che ha mostrato alcune criticità. In sede parlamentare esamineremo queste inefficienze nel corso dell’indagine conoscitiva che ho proposto e che è già stata avviata in Senato in commissione giustizia”.

“Si tratta di inefficienze che – ricorda la senatrice di Fratelli d’Italia – non nascono oggi, ma che da tempo erano state segnalate dalle associazioni di tutela delle vittime di violenza e dai rappresentanti delle forze dell’ordine. Anche questa volta – conclude Campione – il governo Meloni dovrà porre rimedio ai danni lasciati in eredità da chi fino a due anni fa era al governo e non si è attivato per risolvere il problema”.

