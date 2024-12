(AGENPARL) - Roma, 8 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 08 dicembre 2024 TRASPORTI, TURCO (M5S): DA SALVINI PROMESSE TRADITE ANCHE SU STATALE 100 PUGLIA E ALTRE OPERE AL SUD

ROMA, 8 DIC. – “Non è ammissibile che, nell’ambito dei fondi europei di sviluppo e coesione (FSC), non siano stati finanziati importanti e urgenti interventi per la viabilità pugliese e tarantina, più volte segnalati, anche dalla stessa Regione Puglia, come prioritari. Tra gli interventi esclusi emblematica è la Statale 100 (definita “strada della morte”), dove dall’inizio dell’anno si sono consumate numerose tragedie che hanno causato 20 sinistri, 13 vittime e 43 feriti (dati ISTAT ottobre 2024). Un vero bollettino di guerra che si ripete da anni. Eppure il tema è stato più volte posto all’attenzione del Ministro dei Trasporti Matteo Salvini attraverso diverse interrogazioni parlamentari, ancora in attesa di risposte”.

Lo afferma il senatore Mario Turco, vice presidente del M5S.

“Peccato però – aggiunge – che in occasione di una visita a Taranto per la campagna elettorale per le europee, lo stesso Ministero dei Trasporti avesse promesso finanziamenti per la messa in sicurezza della Statale 100, con riferimento al tratto San Basilio-Massafra-Taranto. Le promesse purtroppo sono rimaste tali, una consolidata abitudine di Salvini, toppo impegnato a costruire il Ponte di Messina su carta, al quale sono stati destinati più di 16 miliardi di euro. Oltre alla Statale 100, molti sono i progetti in Puglia e più in generale nel Sud d’Italia che non hanno avuto finanziamenti, come dimostrano le proteste di molti sindaci contro gli accordi sulla destinazione delle risorse europee sulla coesione. La verità è che il Governo Meloni ha utilizzato per finanziare il Pnrr e la spesa corrente tante risorse stanziate dall’Europa per la coesione, distraendole così dalla loro finalità originaria. Ancora una volta il governo Meloni e l’ex ministro Fitto si dimostrano nemici del Meridione. Sulla distribuzione di tali risorse, il Movimento 5 Stelle ha già depositato alla Camera un’interrogazione parlamentare, a firma del collega Leonardo Donno, per conoscere il metodo utilizzato per assegnare le risorse e i motivi di interruzione di molti progetti che avevano la priorità assoluta, come la Statale 100 che unisce Taranto a Bari che continuerà ad essere, nel tratto della Provincia di Taranto, ad unica corsia. Il M5S continuerà a sollevare questo tema così importante, anche per salvare vite umane, e a non fare sconti ad un governo che colleziona promesse tradite”.

