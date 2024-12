REMOTO, OLTRE 3MILA PERSONE ALL’ESPOSIZIONE DI MOTO E BICI D’EPOCA. OGGI A FERRARA EXPO PIÙ DI 200 ESPOSITORI, IERI L’ANTEPRIMA IN CENTRO STORICO. FORNASINI: “FERRARA SEDE IDEALE PER MANIFESTAZIONI DI QUESTO CALIBRO”

(AGENPARL) - Roma, 8 Dicembre 2024

Ferrara, 8 dic – Remoto chiude con oltre 3.000 visitatori. Dopo il successo

della prima edizione, realizzata lo scorso anno, il viaggio nel mondo delle

due ruote classiche è proseguito oggi negli spazi di Ferrara Expo,

preceduto ieri da un’anticipazione nel centro storico. Più di 200

espositori sono accorsi da tutta Italia.

Realizzato con il patrocinio del Comune di Ferrara, Remoto è stato

organizzato da Mattia Borghi, Roberto Ongaro, Luca Alberto Guarneri e

Benedetta Marazzi.

“Nonostante il maltempo che ha imperversato per tutta la giornata, gli

appassionati di moto e bici storiche si sono dati appuntamento in fiera per

ammirare autentici pezzi d’arte delle due ruote. Per Ferrara è stato un

vero piacere ospitare una rassegna fieristica di questo genere – afferma

l’assessore al turismo Matteo Fornasini –. L’anno scorso abbiamo vinto la

sfida della prima edizione e quest’anno la manifestazione si è consolidata.

La nostra città vanta una grande tradizione nel settore del motorismo e dei

veicoli d’epoca, e siamo stati lieti di vedere le realtà associative del

territorio ben rappresentate a Remoto, con oltre 200 espositori distribuiti

in tre padiglioni.”

“La risposta che stiamo avendo con Remoto conferma che un lavoro culturale

e di qualità per il mondo delle due ruote ripaga – hanno dichiarato Roberto

Ongaro, produttore, e Mattia Borghi, project manager dell’evento –. Remoto

è uno show dedicato alle due ruote del passato: il nostro obiettivo è

valorizzare un patrimonio dal grande valore storico, tecnologico e sociale,

che racconta l’evoluzione dell’industria, dei trasporti, del design, ma

anche le trasformazioni culturali attraverso il tempo.”

L’evento intende affermarsi come un nuovo punto di riferimento, capace di

unire appassionati, collezionisti, famiglie e nuove generazioni. Tra i

momenti clou, ieri sera si è tenuta in Sala Estense la proiezione del

film-documentario 1 Mappa per 2, che ha raccontato il leggendario giro del

mondo di Tartarini e Monetti del 1957 su due Ducati 175. Alla proiezione

erano presenti gli autori e Pasquale Mesto, che ha ricordato la figura del

pilota Leopoldo Tartarini, fondatore di Italjet.

Oggi, dalle 8:30, Ferrara Expo ha ospitato il grande show di Remoto, con

esposizioni di biciclette e motociclette d’epoca provenienti da club,

associazioni, registri storici e collezionisti privati. Un’occasione unica

per ammirare da vicino mezzi unici, di pregio, ma anche popolari e

rappresentativi, dai velocipedi alle moto sottocanna, dagli scooter alle

iconiche youngtimer. Ampio spazio è stato dedicato ai talks, con interventi

di esperti e narratori che hanno condiviso storie e aneddoti legati alle

due ruote storiche. Tra i partecipanti di questa edizione: Benito

Battilani, Maurizia Blam, Graziano Dainelli, Achille Parilla, Cesare

Baccari, Massimiliano Celsi e Massimo Zaffari.

La fiera ha dato spazio inoltre un vasto mercato, punto d’incontro per

appassionati e professionisti, dove ogni oggetto racconta una storia. I

visitatori hanno potuto acquistare moto, bici, ricambi, accessori, oggetti

di memorabilia, e scoprire un’area dedicata ai viaggi e una sezione street

food.

