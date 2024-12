(AGENPARL) - Roma, 8 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 08 dicembre 2024 Marisol Cestari: da decreto Urso ricadute importanti per imprese Sud

Il decreto “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili

nelle PMI” a firma del ministro delle Imprese e del Made in Italy,

Adolfo Urso, che prevede un regime di agevolazioni, per i programmi di

investimento delle piccole e medie imprese finalizzati all’autoproduzione

di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o mini

eolici, avrà ricadute importanti sulla competitività delle pmi del Sud. A

sostenerlo è Marisol Cestari (Gruppo Cestari), legale rappresentante

dell’Associazione Energetica Moliterno Energia Dal Sole, sottolineando che

l’impatto dell’aumento dei costi energetici è al Sud più alto rispetto al

Nord per fattori oggettivi e per effetto della minore dimensione delle

imprese. Incrementi di quasi 10 volte del prezzo dell’energia comportano un

impatto fino al 40% del fatturato delle imprese del Sud, contro il 25% del

centro Nord. Per questo – aggiunge Marisol Cestari – le risorse destinate

alla misura – 320 milioni di euro, di cui il 40% riservato alle

Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,

Sardegna e Sicilia e

un altro 40% alle micro e piccole imprese – è particolarmente attesa in

questa fase caratterizzata dalle note crisi industriali in tutte le stesse

regioni meridionali.

Cestari ricorda che le agevolazioni saranno assegnate nella misura massima

del:

30% per le medie imprese;

40% per le micro e piccole imprese;

30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia

elettrica dell’investimento;

50% per la diagnosi energetica ex-ante necessaria alla pianificazione degli

interventi previsti dal decreto.

Il Sud Italia, del resto, ha il maggiore potenziale su scala nazionale

di produzione da fonti rinnovabili (eolico e solare). Oggi il Mezzogiorno

gioca un ruolo decisivo nel settore fotovoltaico, contribuendo per circa il

35% della capacità totale installata, che è in crescita in tutte le regioni

del Sud: per raggiungere i target del Fit for 55, la capacità fotovoltaica

addizionale (53,6 GW) prevista entro il 2030 si concentrerà per il 61% nel

Mezzogiorno. Di qui il nostro impegno a favore dello sviluppo di soluzioni

integrate per offrire servizi innovativi, l’incoraggiamento

dell’autoproduzione e il ricorso a investimenti in digital e tecnologie

innovative. Anche le reti di impresa -conclude – sono una soluzione

significativa a superare il gap costi e produzione energetica Nord-Sud.