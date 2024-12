IL COMUNE COMUNICA – “Forum dell’Alleanza per le transizioni giuste”_l’assessore Grasso a Bologna per il convegno sui diritti dell’abitare

(AGENPARL) - Roma, 8 Dicembre 2024

L’assessore Nicola Grasso all’Emergenza abitativa ha partecipato, nei giorni scorsi, alla seconda edizione del “Forum dell’Alleanza per le transizioni giuste”, conclusasi oggi, un programma ricco di seminari, tavoli di lavoro e sessioni formative.

L’evento, che si è svolto presso la Cappella Farnese di Bologna, è stato organizzato da Comune di Bologna, ARCI e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli per favorire lo scambio di buone pratiche e politiche frutto di un percorso e ha coinvolto più di 25 organizzazioni, tra ONG, movimenti, università, imprese, istituzioni.

Nicola Grasso è intervenuto al tavolo di lavoro su “I diritti dell’abitare: quali politiche per l’equità” in rappresentanza della Città di Bari, accanto a Emily Clancy, vicesindaca di Bologna, Sara Funaro, sindaca di Firenze, Valentina Orioli, presidente Urban@it, e assessora del Comune di Bologna, Luca Talluri, vicepresidente nazionale Federcasa, Elena Ostanel e Laura Colini, dello Iuav Venezia, Alessandro Balducci, presidente Fondazione Housing, Gianni Guerrieri, esperto di politiche per la casa, Gabriele Pasqui, presidente comitato scientifico Urban@it, Carlo Cellare, dell’Università La Sapienza Roma, Cristina Mattiucci, del DiArc Università di Napoli Federico II, e Simone Ombuen dell’Università Roma Tre.

Il confronto si è sviluppato a partire dalla considerazione che il diritto all’abitare è attualmente ostacolato da diversi fattori, tra cui la patrimonializzazione individualistica e la finanziarizzazione del mercato immobiliare, le politiche fiscali e le difficoltà di riforma del catasto, l’assenza di politiche per affitti accessibili e la mancanza di investimenti in alloggi pubblici. Nelle aree interne del Paese si registrano fenomeni di spopolamento, mentre nelle grandi città il patrimonio abitativo è in sofferenza per la turistificazione che sottrae case alla residenza stabile. La mancanza di una politica seria e strutturata di contenimento dei costi dell’affitto per i soggetti deboli e la diffusione e l’impatto, ancora limitati, di programmi di rigenerazione e strategie, come il social housing, sono stati al centro della discussione.

“Gli amministratori locali si trovano ad affrontare quotidianamente numerose sfide – commenta Nicola Grasso -. Quella del diritto all’abitare è tra le più impegnative perché vede, da un lato, la necessità e il diritto dei cittadini di poter avere un tetto sopra la testa; dall’altro, la solitudine dei Comuni che non hanno la forza di affrontare e risolvere il problema senza il sostegno delle Istituzioni nazionali. Il Comune di Bari sta facendo sforzi immani per garantire a famiglie, bambini e anziani di vivere in alloggi sicuri e dignitosi. Stiamo costituendo un coordinamento con gli altri Comuni, con i quali condividiamo analoghe difficoltà, per chiedere al Governo a al Parlamento di affrontare il problema del diritto alla casa con misure che possano risolvere quella che è diventata una crisi strutturale. Continueremo a fare tutto ciò che è necessario per garantire il diritto alla casa, primo e imprescindibile passo per l’uguaglianza e l’integrazione”.