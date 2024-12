GOLF – DP World Tour: in Sudafrica vince Veerman, Laporta sesto

(AGENPARL) - Roma, 8 Dicembre 2024

DP World Tour: in Sudafrica vince Veerman, Laporta sesto

Nel Nedbank Golf Challenge lo statunitense ha superato di un colpo Aldrich Potgieter, Matthew Jordan e Romain Langasque. Ancora una bella prova dell’azzurro in top ten per la terza volta nelle ultime sei gare

Quinta piazza per il danese Thorbjorn Olesen con 285 (-3), mentre il pugliese è stato affiancato da altri sei concorrenti tra i quali il transalpino Julien Guerrier e i canadesi Mackenzie Hughes e Corey Conners, entrambi membri del PGA Tour e tra i favoriti alla vigilia insieme a Max Homa, 14° con 288 (par), che difendeva il titolo.

Laporta, 34 anni, è giunto per la terza volta sesto nelle ultime sei gare disputate, come era accaduto in precedenza nell’Open de France e nel Genesis Championship. E’ andato a premio anche nelle altre tre, comprensive di un 13° e un 20° posto. Ha iniziato la gara in 34ª posizione per portarsi in seconda nel terzo round, passando per la 12ª, e nel quarto, come detto, è rimasto a competere con i migliori fino alle ultime battute quando ha pagato più del dovuto un paio di errori (74, +2, due birdie, quattro bogey).

