GIUBILEO, SEGNALINI: “PAROLE PAPA INCORAGGIAMENTO A FARE SEMPRE MEGLIO”

Roma, 8 dicembre 2024 – “Oggi, nel giorno dell’Immacolata Concezione, le parole di Papa Francesco rappresentano un incoraggiamento a fare, e a fare sempre meglio, per il bene della città. Roma è ormai pronta per il Giubileo, grazie al sindaco Gualtieri, al Dipartimento Infrastrutture e Lavori pubblici, ad Anas e a tutti quanti stanno lavorando da ormai due anni, a breve potremmo cogliere a pieno i frutti di tanto impegno. Come ha detto il Santo Padre, i cantieri dimostrano che la città è viva oggi e domani per i suoi abitanti”.

Così l’assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini al termine della preghiera di Papa Francesco nel corso dell’atto di venerazione dell’Immacolata in piazza di Spagna.