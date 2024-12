CONTIENE FOTO# NUOVA ONDATA DI CONTROLLI DEI CARABINIERI NEI QUARTIERI CORVIALE, EUR E LAURENTINO 38. QUATTRO PERSONE DENUNCIATE, 2 PER RICETTAZIONE, IN QUANTO TROVATE IN POSSESSO DI CASCHI PROTETTIVI DI PROPRIETA’ DI UNA SOCIETA’ DI NOLEGGIO SCOOTER

(AGENPARL) - Roma, 8 Dicembre 2024

NUOVA ONDATA DI CONTROLLI DEI CARABINIERI NEI QUARTIERI CORVIALE, EUR E

LAURENTINO 38

QUATTRO PERSONE DENUNCIATE, 2 PER RICETTAZIONE, IN QUANTO TROVATE IN

POSSESSO DI CASCHI PROTETTIVI DI PROPRIETA’ DI UNA SOCIETA’ DI NOLEGGIO

SCOOTER ELETTRICI

ROMA – I Carabinieri della Compagnia Eur, supportati dal Nucleo Cinofili

Carabinieri Santa Maria di Galeria, dai Carabinieri dell’8° Reggimento

Lazio, dal Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pratica di Mare e del Nucleo

Carabinieri Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato una mirata attività di

controllo nei quartieri Eur, Corviale e Laurentino 38, finalizzata alla

prevenzione e alla repressione di ogni forma di degrado e illegalità, in

linea con l’azione condivisa in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e

la Sicurezza Pubblica.

Il bilancio dell’attività è di quattro persone denunciate alla Procura della

Repubblica, 230 persone identificate e 130 veicoli controllati attraverso i

numerosi posti di controllo posti in essere.

Nello specifico, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma

Eur, hanno denunciato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze

stupefacenti, un 20enne romano, che a seguito di un controllo d’iniziativa è

stato trovato in possesso di 12 g circa di marijuana.

Sempre gli stessi Carabinieri, poco più tardi, hanno denunciato una

cittadina moldava di 54 anni, già nota alle forze dell’ordine, sorpresa

all’interno di un esercizio commerciale di via Laurentina, dopo aver

asportato capi di abbigliamento dal valore complessivo di circa 100 euro.

I Carabinieri della Stazione di Roma Trullo e della Stazione di Roma Eur, in

due diverse circostanze hanno fermato, due cittadini romani di 18 anni e 46

anni, controllati a bordo dei propri motorini mentre indossavano il casco

protettivo appartenente ad una nota società di noleggio di scooter

elettrici. Ragion per cui, i caschi sono stati recuperati e restituiti al

responsabile della società di noleggio e i due sono stati denunciati per

ricettazione.

Nel corso delle verifiche, i militari hanno segnalato al Prefetto e

sanzionato in via amministrativa una persona trovata in possesso di modica

quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana, per uso personale.

Ispezionato e multata dai Carabinieri, la titolare di un bar.

Infine quattro automobilisti sono stati multati per varie infrazioni al

Codice della Strada.

