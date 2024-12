(AGENPARL) - Roma, 8 Dicembre 2024

Autovelox tutti illegali. C’è un Sindaco disposto a lottare per farli diventare legali?

C’è un Sindaco che voglia smettere di usare gli autovelox finchè questi dispositivi non siano in regola con la legge?

La saga degli autovelox non ha sosta. Non passa giorno che tanti giudici diano ragione a chi fa ricorso perché mancano le omologazioni che, previste dalla legge per garantire la precisione degli apparecchi, il ministero non si decide a fare i decreti attuativi, nonostante sentenze autorevoli di Cassazione (1). L’argomento, essendo attuazione di una legge già in vigore, non è stato trattato dalla recente cosiddetta riforma del codice della strada (2).

E non è solo una questione di sparute sentenze di giudici di pace, ma anche di corte d’Appello a cui, nell’ultimo caso (3), ha fatto ricorso il Comune di Firenze, perdendo con beneplacito di spese che – è sempre bene ricordarlo – paga il contribuente.

Il ministero non decide su questi decreti attuativi perché lascia la possibilità di fare cassa alle amministrazioni comunali, che a loro volta continuano ad installare autovelox facendo finta che la norma sull’omologazione non esista. Sembra proprio di essere in Italia….

Non ci rassegnamo perché crediamo che gli autovelox siano importante strumento di sicurezza, ma andrebbero usati con certezza di diritto, prerogativa oggi assente.

Aduc continua ad assistere i cittadini che, vittime di questa situazione, fanno ricorso.

Ma non basta.

Anche perché i tribunali, allo stremo anche grazie a questi ricorsi (la situazione a Firenze, per esempio, è penosa e drammatica), non hanno proprio bisogno di continuare ad essere ammortizzatori di volontà politiche poco interessate a buona amministrazione e sicurezza.

APPELLO

Ci sono dei Sindaci – al momento ce ne basterebbe anche uno, per dare la stura – che si rifiutino di continuare ad usare gli autovelox nel contesto di fare cassa violando la legge?

Ci rendiamo conto che stiamo chiedendo molto a chi, per esempio, basa anche i propri bilanci preventivi sugli introiti da queste multe, ma sarebbe un moto di battaglia, in prospettiva premiale per funzioni e missioni che ogni singola amministrazione dovrebbe porre al primo posto: legalità, diritto, sicurezza.

Vincenzo Donvito Maxia – presidente Aduc

COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC

