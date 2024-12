(AGENPARL) - Roma, 8 Dicembre 2024

8 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA

ALBERO DI NATALE PIAZZA DEL POPOLO, ALFONSI: GRAZIE A DIPARTIMENTO

E SERVIZIO GIARDINI PER IL LORO LAVORO

Roma, 8 dicembre 2024 – “Bellissimo spettacolo di popolo e di città quello a cui ho assistito poco fa accanto al Sindaco Gualtieri”, dichiara l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, a margine dell’accensione dell’albero di Natale in piazza del Popolo.

“Sono fiera e orgogliosa del lavoro del dipartimento Tutela Ambientale e del Servizio Giardini di Roma Capitale – continua l’assessora Alfonsi – che hanno curato tutto nei minimi dettagli, dall’arrivo dell’albero da Cantù a Roma in piena notte, con un trasporto eccezionale richiesto dalle dimensioni, all’illuminazione e agli addobbi. L’abete, che si avviava a completare il suo ciclo vitale, da oggi si offre in tutto il suo splendore alla città e al Paese intero, nel Natale che si appresta ad accogliere il Giubileo ormai prossimo. Quest’anno lo spettacolo dell’albero in piazza del Popolo si offre ai romani e ai turisti che arriveranno a Roma da tutto il mondo per le festività con una scenografia ancora più suggestiva e luminosa, che farà tornare la Capitale al centro dell’attenzione internazionale”.