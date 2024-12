PREMIO GUBBIO, MENZIONE D’ONORE PER PALAZZO DEI DIAMANTI. FERRARA CONFERMATA MODELLO ITALIANO DI ECCELLENZA NELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO GULINELLI: “IL SUCCESSO DI QUESTO INTERVENTO È IL RISULTATO DI PASSIONE E IMPEGNO COLLETTIVI”

(AGENPARL) - Roma, 7 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 07 dicembre 2024 PREMIO GUBBIO, MENZIONE D’ONORE PER IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI

PALAZZO DEI DIAMANTI. FERRARA CONFERMATA MODELLO ITALIANO DI ECCELLENZA

NELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO

GULINELLI: “IL SUCCESSO DI QUESTO INTERVENTO È IL RISULTATO DI PASSIONE E

IMPEGNO COLLETTIVI”

Ferrara, 7 dic – Premio Gubbio, menzione d’onore per il progetto di

ampliamento del Palazzo dei Diamanti. Il Comune di Ferrara è stato chiamato

nella città umbra per ritirare un altro importante riconoscimento inerente

agli interventi di restauro del suggestivo palazzo ferrarese.

Ferrara si conferma dunque modello italiano di eccellenza nella

valorizzazione del patrimonio architettonico, grazie a interventi che

rispettano l’identità storica, rendendola al contempo accessibile e viva

per le generazioni future. Al prestigioso Premio Gubbio 2024, infatti, è

stato ulteriormente sottolineato il valore dell’approccio innovativo e

rispettoso adottato per uno dei simboli più iconici del Rinascimento

italiano.

Realizzato da Labics in collaborazione con 3TI Progetti Italia, il progetto

è stato apprezzato in particolar modo per la capacità di coniugare

l’armonizzazione con il contesto storico e l’introduzione di soluzioni

moderne e sostenibili, garantendo un dialogo tra passato e presente.

Queste le motivazioni del riconoscimento: “È il progetto di uno studio

estremamente noto, raffinato, pluripremiato, che legittima la possibilità

di agire con un linguaggio contemporaneo nel patrimonio storico. Va anche

ricordato per l’acceso dibattito che ha aperto a livello nazionale. Il suo

risultato denota estrema qualità e valore: non c’è nessuna forma di

violenza, come si voleva attribuire in fase di concorso, ed è invece

un’opera delicata e coerente”, conclude la giuria.

Il Premio Gubbio è il più importante riconoscimento italiano per i progetti

e i piani di riuso che intervengono sul patrimonio esistente, in città e

territori d’interesse storico. È attribuito ai progettisti, enti pubblici e

operatori privati che li realizzano in qualità di esecutori o promotori. Lo

conferisce ANCSA, l’Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici, da più

di 60 anni punto di riferimento italiano ed europeo per il dibattito e la

riflessione progettuale su questi temi.

“Questo riconoscimento rappresenta un successo significativo per il Comune

di Ferrara, promotore di un’idea di città che combina innovazione e

tradizione, consolidando il ruolo della città come punto di riferimento

culturale internazionale. È anche un tributo alla dedizione e alla

creatività dello studio Labics, che ha lavorato instancabilmente per

realizzare il restauro di Palazzo dei Diamanti, che non solo risponde alle

esigenze funzionali, ma arricchisce anche il contesto urbano e culturale in

cui si inserisce”, dichiara l’assessore ai Beni monumentali Marco Gulinelli.

“Il premio sottolinea l’importanza di un’architettura che non solo

costruisce spazi, ma crea esperienze e connessioni significative per le

persone. Ringrazio tutti i collaboratori, in primis il Servizio Beni

Monumentali, lo studio Labics e Vittorio Sgarbi per il loro supporto

continuo. Questo successo è il risultato di un impegno collettivo e della

passione per l’architettura che ci guida ogni giorno”, conclude Gulinelli.

A ritirare il premio per il Comune di Ferrara è stato l’ingegnere Paolo

Rebecchi, responsabile U.O. Beni Monumentali, che ha inoltre condiviso con

i presenti il percorso che ha portato alla realizzazione del progetto su

Palazzo dei Diamanti, che oltre alla Pinacoteca Nazionale ospita

esposizioni temporanee. Attualmente è presente la mostra Il Cinquecento a

Ferrara, dedicata al Rinascimento a Ferrara, visitabile fino al 16 febbraio.

