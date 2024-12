POLIZIA DI STATO: TORINO, ARRESTATI DUE CITTADINI ALBANESI PER ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA ALL’AUTORICICLAGGIO DEI PROVENTI DEL FALSO TRADING ONLINE, COLPITI DA SEQUESTRO PREVENTIVO PER 4 MILIONI DI EURO

(AGENPARL) - Roma, 7 Dicembre 2024

sab 07 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA

ARRESTATI DUE CITTADINI ALBANESI PER ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA ALL’AUTORICICLAGGIO DEI PROVENTI DEL FALSO TRADING ONLINE, COLPITI DA SEQUESTRO PREVENTIVO PER 4 MILIONI DI EURO

Si è conclusa a Tirana, con l’esecuzione transnazionale di un’ordinanza di custodia cautelare a carico di due cittadini albanesi, l’operazione “Trade Scam”, condotta per più di due anni dalla Polizia di Stato di Torino, attraverso gli investigatori della Polizia Postale, sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, con il coordinamento internazionale di Eurojust e la collaborazione della SPAK albanese, Procura Speciale deputata al contrasto della corruzione e della criminalità organizzata.

Le indagini, condotte dal C.O.S.C. di Torino, con il coordinamento del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, sono partite dalla denuncia sporta nel 2019 da una vittima di falso trading online, attirata da banner pubblicitari di fantomatiche società di investimenti finanziari e successivamente convinta telefonicamente a effettuare investimenti dietro la falsa promessa di ingenti guadagni.