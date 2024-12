(AGENPARL) - Roma, 7 Dicembre 2024

MILANO, TEATRO SCALA, DE CORATO: «ANCORA GRAVI OFFESE A PREMIER MELONI SENZA ALCUNA CONDANNA DI SALA E COMPAGNI. CHE VERGOGNA»!

Milano, 7 Dicembre 2024 – «Questa mattina, davanti al Teatro alla Scala di Milano, si è tenuta la consueta protesta che ha visto offese e gravi gesti nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, di quello del Senato Ignazio La Russa, del Ministro Salvini e del primo Ministro di Israele Benjamin Netanyahu. A loro rivolgo la mia vicinanza e solidarietà per l’ennesimo gesto crudele nei loro riguardi. Segnalo che non si sono mai viste prima così tante proteste, scioperi e offese nei confronti dei Ministri e del Premier del Governo italiano come da ottobre 2022 quando si è insediato l’esecutivo di Centrodestra. Al momento non si registrano condanne e/o distanze da questi gravi fatti ne da Sala ne dal Centrosinistra. E’ una vergogna».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati