Roma, 7 Dicembre 2024

sab 07 dicembre 2024 Mastella replica a Grillo: "Senza storia, né geografia: autocelebra

funerale del populismo, da Grillo a grullo”

“Fa male Beppe Grillo a fare ancora lo spavaldo, citandomi in maniera

imprudente. Rifletta invece: la storia se l’è giocata al tavolo verde con

Conte. La geografia non l’ha mai avuta, perché di territorio e politica non

ha mai capito un’acca”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento, ex

Guardasigilli e leader NdC Clemente Mastella. “Dai funghi al tonno, si è

mangiato se stesso e i propri figli: complimenti per la gag del carro

funebre. Ma ha fatto autobiografia… S’intravede quale unico funerale

quello di una stagione populistica al tramonto. Ricordo Grillo, oggi

diventato grullo, al punto da farsi fregare da Conte, quando partecipava

alle feste dell’Amicizia della Dc lautamente pagato. Non mi faceva ridere

allora non mi fa ridere oggi “, conclude Mastella.