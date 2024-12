(AGENPARL) - Roma, 7 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 07 dicembre 2024 Lattiero-caseario: le proposte della Cia-Agricoltori

“È un momento molto importante per rilanciare il comparto lattiero-caseario

nazionale che, con 24 mila allevamenti specializzati e 540 imprese di

trasformazione, si conferma altamente strategico per l’agroalimentare Made

in Italy, contribuendo per il 10% al valore complessivo dell’agricoltura

italiana. Attenzione, quindi, a preservarne le peculiarità, assicurando

agli allevatori interventi strutturali, soprattutto attraverso la Pac”. A

ribadirlo è il presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano

Fini.

Il comparto lattiero-caseario lucano guarda con attenzione a quella che è

stata definita “la nuova vita del latte” tra nuovi trend di consumo,

innovazioni di prodotto ed ecosistema Dop -Igp. Gli allevamenti bovini da

latte in Basilicata sono circa 300, con una produzione media di circa 3.000

q.li di latte giornaliero che ha diverse destinazioni e molteplici

destinatari. Una parte di tali quantitativi vengono consegnati a importanti

player, quali Granarolo e Parmalat. Una ulteriore quota è indirizzata a

strutture di caseificazione di media dimensione campane e pugliesi.

Un’altra parte viene trasformata da strutture casearie locali e una

ulteriore e interessante quantità fa capo ai circa a 50 caseifici agricoli

che lavorano esclusivamente latte di propria produzione. Il resto della

produzione (tra 800/1.000 q.li) è caratterizzato da una grande

frammentazione basata su relazioni scarsamente strutturate ed ai limiti di

una sostanziale precarietà. Quanto al comparto ovi-caprino il totale di

capi ovicaprini ammonta a 220mila, con una riduzione nell’ultimo

quinquennio di 60mila capi; gli ovini sono circa 180mila e i caprini poco

più di 41milla; le aziende zootecniche con allevamenti ovi-caprini sono

2475 di cui 1175 con più di 50 capi (500 con più di 100 capi e 800 con più

di 70 capi). La distribuzione degli allevamenti e della specie tra le due

province lucane restituisce un quadro chiaro sulla tipologia dei territori

interessati alla pratica e sui prodotti tipici rappresentativi delle

diverse aree. Nel materano, i comuni di Matera, Tricarico e Ferrandina

ospitano la maggior parte degli allevamenti in cui prevalgono gli ovini,

mentre in provincia di Potenza la diffusione dei capi è più capillare,

differenziandosi per altimetria. La maggiore concentrazione è localizzata

nell’area a nord, in particolare nel Vulture-Melfese, dove gli allevamenti

più numerosi sono dislocati nelle zone montane e collinari (Filiano,

Forenza, San Fele), oltre quelli collocati nella Valle di Vitalba (Atella).

Il primo anno del Piano Strategico della PAC 2023-2027 -ricorda Cia- ha

evidenziato diverse criticità rispetto al premio per gli allevatori, dovute

a cambiamenti normativi, tecnici e amministrativi. L’attuale sistema ha

subìto un significativo ridimensionamento, modifiche nei criteri di

assegnazione, dalla graduale riduzione dei titoli storici al “capping” dei

pagamenti per le aziende di maggiori dimensioni.

E ancora -continua Cia- la condizionalità rafforzata ha introdotto nuove

regole legate alla sfera ambientale, così come lo strumento ClassyFarm ha

richiesto competenze tecnologiche spesso non adeguatamente supportate. Gli

Eco-schemi, poi, inseriti nel I Pilastro come strumento di premialità,

compensano gli agricoltori per impegni volontari aggiuntivi per la

sostenibilità climatica e ambientale, ma i criteri di accesso non sono

sempre stati chiari o applicabili a tutti. Senza contare i ritardi nei

processi amministrativi e le difficoltà regionali nell’implementazione dei

nuovi strumenti.

“Bisogna introdurre soluzioni che intervengano sui costi alti di produzione

-ha precisato Fini- e rendere gli allevamento più sostenibili, anche dal

punto di vista ambientale”.

Per Cia, servono processi amministrativi più celeri nell’erogazione dei

pagamenti, criteri più flessibili negli Eco-schemi e una distribuzione dei

fondi più equa. Va favorita l’innovazione tecnologica, la capacità

organizzativa delle filiere con azioni settoriali, programmi operativi,

come l’Ocm latte, e puntare sulla creazione di un sistema di Op solido per

incidere sul riconoscimento del giusto prezzo agli allevatori.

“Rafforziamo anche il supporto tecnico e la formazione degli allevatori -ha

concluso Fini- e cerchiamo di fare la differenza per una più corretta

informazione e per la promozione e il rilancio dei consumi del nostro latte

e dei nostri formaggi, fondamentali in una dieta sana ed equilibrata”.