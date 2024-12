(AGENPARL) - Roma, 7 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 07 dicembre 2024 *Comunicato Stampa del 7 dicembre 2024*

*Castiglione della Pescaia: Conad dona 60 stelle di Natale alle attività

del Centro Commerciale Naturale*

In occasione delle festività natalizie Conad dona 60 stelle di Natale alle

attività del Centro Commerciale Naturale di Castiglione della Pescaia

confermando il forte legame con il territorio e una visione condivisa con

il CCN nella valorizzazione delle attività locali.

“Ringraziamo Conad per questo gesto –* commenta Alessio Schiano, presidente

del Centro Commerciale Naturale di Castiglione della Pescaia *–che

contribuirà ad abbellire i negozi del centro storico, durante le festività

natalizie. Siamo orgogliosi di consolidare il rapporto di collaborazione

tra il CCN e il Conad, che tra l’altro è, ormai da tempo, il principale

sponsor di tutti gli eventi organizzati dal Centro Commerciale Naturale di

Castiglione della Pescaia.”

“Siamo al fianco del Centro Commerciale Naturale nella valorizzazione delle

attività commerciali. – *dichiara Alessio Degli Innocenti, socio di Clodia

Commerciale, la società proprietaria dei negozi Conad di Grosseto e

Castiglione della Pescaia* – La nostra azienda è profondamente legata al

territorio, e iniziative come questa rappresentano un impegno concreto per

sostenere i commercianti e offrire ai cittadini e ai turisti un’esperienza

ancora più calda e accogliente durante le festività. Auguro a tutti un

sereno Natale.”